[인사] 기본사회위원회

◇국장급 전보
▲기본사회기획단 기획운영국장 고정삼 ▲기본사회기획단 기본사회협력국장 김일열
◇과장급 전보
▲기본사회기획단 기획운영국 기획총괄과장 박광섭 ▲기본사회기획단 기획운영국 홍보협력과장 민혁일 ▲기본사회기획단 기본사회정책국 정책기획과장 박성민 ▲기본사회기획단 기본사회정책국 정책관리과장 문태섭 ▲기본사회기획단 기본사회협력국 협력조정과장 김영아 ▲기본사회기획단 기본사회협력국 연구전략과장 오한영
hong90@newspim.com
◇국장급 전보
▲기본사회기획단 기획운영국장 고정삼 ▲기본사회기획단 기본사회협력국장 김일열
◇과장급 전보
▲기본사회기획단 기획운영국 기획총괄과장 박광섭 ▲기본사회기획단 기획운영국 홍보협력과장 민혁일 ▲기본사회기획단 기본사회정책국 정책기획과장 박성민 ▲기본사회기획단 기본사회정책국 정책관리과장 문태섭 ▲기본사회기획단 기본사회협력국 협력조정과장 김영아 ▲기본사회기획단 기본사회협력국 연구전략과장 오한영
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S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적