[현장톡] "하준 꼭 하고 싶었다"…현우석, '기리고'로 첫 주연 합격점

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = "단어로 표현하기 어려울 만큼 좋아한 작품이에요."

배우 현우석은 28일 서울 종로구에 위치한 한 카페에서 취재진과 인터뷰를 갖고 '기리고'에 대한 남다른 애정을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 기리고 하준 역 배우 현우석. [사진=넷플릭스] 2026.04.28 moonddo00@newspim.com

현우석은 공개 초반부터 뜨거운 반응을 얻은 것에 대해 "이틀 만에 1위가 됐다는 걸 몰랐다. 연락이 많이 쌓여 있어서 '뭐지?' 하고 봤는데 1등이라는 연락이었다"며 "안 믿기고 너무 기쁜데 현실감이 없었다. 직접 들어가서 확인해보니까 진짜 1등이더라. 뿌듯했고, 열심히 찍은 작품이라서 다행이라는 생각이 들었다"고 말했다.

작품과의 인연도 특별했다. 현우석은 "설 전에 영화 시사회에 갔다가 대표님과 식사 자리가 있었는데, 설 선물이라며 종이백을 주셨다. 열어보니 '기리고' 대본이었다"며 "오디션을 본 지는 꽤 됐는데 연락이 없던 상황이라 더 놀랐다"고 떠올렸다.

현우석은 건우와 하준 두 캐릭터 모두 오디션을 봤다. 그는 "건우를 먼저 읽고, 그 다음 하준을 읽었는데 하준을 꼭 하고 싶었다"며 "이미 반한 상태에서 오디션을 봤고, 감독님이 '할 말 없냐'고 물으셨을 때 작품이 너무 재밌고 잘 될 것 같다고, 캐스팅이 안 되더라도 응원하겠다고 말했다. 그랬더니 '현장에서 너를 어필해야지 왜 작품을 응원하냐'고 하셨다"며 웃었다.

하준에 끌린 이유에 대해서는 "시니컬하고 냉정하고 현실적인 캐릭터라는 점이 컸다"며 "회차가 지날수록 살아 숨 쉬는 인물로 느껴졌고, 다양한 감정을 이 인물을 통해 표현해보고 싶다는 생각이 들었다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 기리고 하준 역 배우 현우석. [사진=넷플릭스] 2026.04.28 moonddo00@newspim.com

이번 작품은 현우석에게 첫 드라마 주연작이다. 현우석은 "작품이 너무 좋아서 단어의 한계에 부딪히는 것 같다. 좋다, 기쁘다 등의 단어만 생각난다"며 "넷플릭스에서 YA 호러를 처음 시도하는 것도 신선했고, 신예 배우들로 구성된 점도 매력적이었다. '기리고'라서 좋았던 점도 크고, 넷플릭스라서 좋은 점도 컸다"고 밝혔다.

인기에 대한 체감도 점점 커지고 있다. "공개 4일 차가 되니까 반응이 확 올라왔다. 시청 인증이나 블로그 후기들도 많이 보이고, '건우-세아파', '세아-하준파'처럼 케미를 나눠서 좋아해 주시는 걸 보면서 잘 살아났다고 느꼈다"며 "해외 팬분들이 번역해서 메시지를 보내주기도 하는데, 그런 반응을 보면서 실감이 났다"고 전했다.

촬영 현장은 '공포'보다 '에너지'에 가까웠다. 현우석은 "또래 배우들이라 케미가 정말 좋았고, 현장 분위기도 화기애애했다"며 "원래는 중요한 신이 있으면 혼자 있고, 밥도 안 먹는 편이다. 하지만 이번에는 다 같이 점심, 저녁, 야식까지 챙겨 먹었다. 오열하는 장면도 밥 먹고 찍었다. 밥심으로 버텼다"고 웃었다. 이어 "밥 먹자고 끌어주는 사람들이 있어서 더 좋았다"고 덧붙였다.

특히 함께한 배우들과의 끈끈한 관계도 강조했다. 현우석은 "(백)선호가 항상 '밥 먹으러 가자'고 먼저 챙겨줬고, 현장 분위기 메이커는 (이)효제였다"며 "촬영이 끝난 뒤에도 단체 채팅방이 활발하게 이어지고 있고, 선호와는 해외 여행도 함께 다녀올 정도로 가까워졌다"고 밝혔다. 이어 "군 복무 중인 선호가 '형 잘 지내고 있어? 기리고 홍보 현황 어때?'라고 연락을 해왔는데, 그런 모습이 너무 고맙고 귀여웠다"고 전했다.

선배 배우들과의 호흡 역시 큰 자산이었다. 현우석은 "노재원 선배는 '내 눈만 보고 연기해도 된다'고 말해줄 정도로 큰 힘이 됐다"며 "현장에서 많이 배우고 의지하면서 연기할 수 있었다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 기리고 하준 역 배우 현우석. [사진=넷플릭스] 2026.04.28 moonddo00@newspim.com

하준 캐릭터를 표현하는 데 있어 감독의 신뢰도 큰 역할을 했다. 현우석은 "감독님이 '너라는 배우를 의심하지 않는다, 연출적으로 빛나게 해주겠다'고 말씀해주셔서 믿음이 생겼다"며 "하준은 감정이 없어 보일 수 있는 인물이지만, 오히려 다른 인물들의 감정을 환기시키는 역할이라고 생각했다"고 설명했다.

가장 애착이 가는 장면으로는 "평소에는 귀엽게 짜증을 부리던 하준이가 형부가 수술실에 들어가자 진심으로 우는 순간"을 꼽았다. "테이크도 많이 갔고, 현장에서 정말 소중했던 장면이었다"고 덧붙였다.

현우석은 이번 작품을 통해 배우로서의 성장도 체감했다고 밝혔다. 그는 "예전에는 '잘해야 한다, 실수하면 안 된다'는 부담이 컸는데, 이번 작품을 통해 연기는 혼자 하는 일이 아니라는 걸 배웠다"며 "스태프와 배우들이 함께 만들어가는 과정 속에서 부담을 내려놓게 됐다"고 말했다.

이어 2000년대생 배우들 사이에서 존재감 어필을 해달라는 요청에 "저는 눈이 좋은 배우, 진심으로 연기할 줄 아는 배우라고 생각한다. 저를 처음 보는 분들은 제 눈을 한 번 봐주셨으면 좋겠다"고 자신감을 드러냈다.

팬들과의 소통에 대한 바람도 전했다. "포토이즘 프레임이 준비 중인데 팬들과 사진을 찍을 기회가 있었으면 좋겠다"며 "나중에는 팬미팅도 해보고 싶고, 노래나 춤이 완벽하진 않지만 팬들이 좋아한다면 잘 준비해서 보여드리고 싶다"고 밝혔다.

배우 현우석. [사진=뉴스핌 DB]

얻고 싶은 수식어로는 '진심이 보이는 배우'를 꼽았다. 현우석은 "연기를 할 때 가득 담아서 표현하려고 하는데, 그런 진심이 잘 전달됐다는 말을 들으면 가장 뿌듯하다"고 말했다.

또 배우로서의 목표에 대해서는 "잘돼서 스타가 되는 것도 멋있지만, 가장 큰 목표는 오래 연기하는 배우가 되는 것"이라며 "좋은 작품에서 꾸준히 좋은 모습으로 비치고 싶다"고 강조했다. 이어 "'기리고'는 지금까지 제 필모그래피에서 가장 큰 작품이자 오래 기억에 남을 작품이 될 것 같다"고 덧붙였다.

끝으로 현우석은 "호러 장르라 부담을 느끼는 분들도 있을 수 있지만, 단순히 무섭기만 한 작품이 아니라 캐릭터의 매력과 이야기의 재미가 살아 있는 작품"이라며 "회차가 진행될수록 더 몰입감 있게 보실 수 있으니 많이 봐주셨으면 좋겠다"고 시청을 당부했다.

moonddo00@newspim.com