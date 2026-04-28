숭실대 자유전공학부, 신입생 학부모 초청 행사 성료

전공탐색 로드맵·학사제도 안내

재학생 사례 공유·교수진 간담회 진행

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 숭실대학교 자유전공학부는 한경직기념관에서 '2026학년도 신입생 학부모 초청 행사'를 성료했다고 28일 밝혔다.

이번 행사는 자유전공학부 신입생 학부모에게 전공 탐색 지원체계와 학사제도를 안내하고 교수진과 직접 소통할 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 자녀의 전공 선택을 앞둔 학부모들의 궁금증과 불안감을 덜고 자유전공 교육과정의 방향을 공유하는 데 초점이 맞춰졌다.

숭실대 자유전공학부 학부모 초청 행사 모습. [사진=숭실대]

행사는 이윤재 숭실대 총장의 환영사로 시작됐다. 이 총장은 신입생과 학부모들에게 감사의 뜻을 전하며 자유전공학부 학생들이 1년간 전공을 탐색하는 과정에서 다양한 도전을 할 수 있도록 학교가 든든한 기반이 되겠다고 강조했다.

이어 임종인 숭실대 AI위원장이 'AX, Agentic AI 경제의 도래와 사이버보안'을 주제로 특별 강연을 했다. 임 위원장은 "AI가 일상 업무를 자율적으로 수행하는 에이전틱 경제 시대에는 남들이 유망하다고 하는 직업을 따라가기보다 자신이 좋아하고 몰입할 수 있는 일을 찾는 것이 인간 고유의 경쟁력이 될 것"이라고 말했다.

이윤상 베어드학부대학장은 숭실대 교육과 학사제도를 설명했다. 그는 미래 사회가 한 분야에만 특화된 인재를 넘어 폭넓은 지식을 융합할 수 있는 인재를 요구한다고 보고, 자유전공학부 특화 교육과정인 6단계 'C-R-E-A-T-E 전공탐색 로드맵'을 소개했다. 다전공 의무 이수제와 마이크로디그리 등 유연한 학사제도도 함께 안내했다.

재학생들이 직접 전공 탐색 경험을 전하는 시간도 마련됐다. 전자정보공학부에 재학 중인 이정윤 학생은 전공박람회와 'In-Depth Major' 활동, 교수 상담을 통해 전자공학에 대한 흥미를 확인했다고 설명했다. 회계학과에 진입한 이정훈 학생은 자유전공학부에서의 시간이 자신의 진로를 구체화하는 계기가 됐다고 밝혔다.

행사에서는 숭실대 공식 응원단 'WINNI(위니)'의 축하 공연도 진행됐다. 이후 자유전공학부 교수진과 학부모 간 열린 간담회와 질의응답이 이어졌다. 학부모들은 수강신청, 멘토링, 교수 상담 연계 방식 등을 질문했고 교수진은 자유전공학부 교수와 전공선택지도교수, 선배 멘토단을 중심으로 학생별 밀착 지도를 이어가겠다고 설명했다.

행사에 참석한 한 학부모는 "전공이 정해지지 않아 조급한 마음이 있었지만 상세한 학사 안내와 선배들의 이야기를 듣고 마음이 놓였다"고 말했다.

숭실대 자유전공학부는 이번 행사를 계기로 학생들이 자신의 진로를 설계하고 전공에 안정적으로 진입할 수 있도록 지원을 확대할 계획이다.

jane94@newspim.com