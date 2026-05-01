首尔举行"欢迎周"活动迎接五湖四海游客

纽斯频通讯社首尔5月1日电 随着韩国入境旅游市场持续升温，首尔市政府28日宣布，将于5月1日至8日面向外国游客举办"2026首尔欢迎周（Seoul Welcome Week 2026）"，通过多元化城市体验活动和旅游服务举措，吸引更多海外游客到访首尔。

【插图=AI生成】

首尔市政府表示，近期韩国大型演出活动带动旅游热度上升，加之中国劳动节假期和日本黄金周等东北亚主要出行高峰到来，预计今春赴韩游客需求将进一步集中释放，首尔作为主要目的地城市将迎来更多国际游客。

据介绍，本届"首尔欢迎周"将在外国游客聚集度较高的明洞、汝矣岛等首尔核心区域举行。活动期间，明洞地铁站附近将设立"欢迎中心"，汝矣岛汉江公园将设立结合春季旅游节的"欢迎展台"，并于5月1日至5日集中开放运营。

此外，首尔市还将在主要旅游咨询中心及地区旅游体验馆持续开展欢迎活动至5月8日，通过多点联动方式，为游客提供更加便利的旅游服务。

活动期间，主办方将推出首尔特色旅游体验项目，包括城市文化展示、旅游咨询服务、互动体验及春季主题活动等，帮助外国游客更深入了解首尔城市魅力。

在明洞欢迎中心，游客可体验个性化旅游咨询、城市风格互动项目以及K-pop相关文化体验。现场还将设置K-美妆体验专区，并与相关品牌合作推出体验活动。参与互动及线上分享的游客，有机会获得首尔特色纪念品。

首尔市政府表示，今年活动首次推出"从出发到抵达"的全流程欢迎服务模式，与航空公司及城市媒体平台合作，在游客出发机场及抵达首尔后的主要区域持续发布欢迎信息，提升城市旅游形象。

其中，首尔市已与中国东方航空开展合作，在上海、青岛、南京等中韩主要航线出发机场投放宣传内容，并通过首尔市区户外大屏、交通平台及酒店媒体系统进行持续推广。

据首尔市统计，今年第一季度访韩外国游客同比增长约23%，韩国入境旅游市场正加快恢复。

首尔市观光体育局局长金明珠表示，希望通过本次"首尔欢迎周"活动，构建从机场到城市的无缝衔接欢迎体系，进一步提升首尔旅游整体吸引力，让更多国际游客感受到首尔的独特魅力与城市活力。

"首尔欢迎周"是首尔市代表性旅游品牌活动，今年迎来第11届。首尔市表示，今后将继续提升旅游服务质量，推动旅游服务向更加精细化、体验化方向发展。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社