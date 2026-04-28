온브릭스, 7주년 할인 프로모션 진행

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 프리미엄 과일 브랜드 온브릭스는 론칭 7주년을 맞아 자사몰에서 할인 프로모션을 진행하고 있다고 밝혔다.
이번 프로모션은 자사몰 이용 고객을 대상으로 운영되며, 일부 과일 상품을 할인된 가격에 판매하는 방식으로 구성됐다.
행사 기간 동안 '무지개망고' 등 주요 품목이 포함되며, 최대 57% 할인 조건이 적용된다고 회사 측은 설명했다.
프로모션 페이지에는 브랜드 운영 기간 동안의 주요 이력을 정리한 콘텐츠도 함께 제공된다.
이와 함께 댓글 참여 이벤트도 진행된다. 참여자에게는 적립금이 지급되며, 일부 참여자를 대상으로 경품이 제공될 예정이다.
온브릭스 관계자는 "지난 7년은 고객분들과 함께 쌓아온 시간"이라며 "앞으로도 맛있는 과일을 통해 일상에 작은 기쁨을 더하고, 누구나 믿고 선택할 수 있는 과일의 기준을 제시해 나가겠다"고 전했다.
한편, 이번 '7주년 생일파티'에 대한 자세한 내용은 온브릭스 공식몰에서 확인 가능하다.
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