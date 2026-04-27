동아쏘시오홀딩스, 1분기 매출 3510억원…자회사 성장에 외형 확대

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동아제약 박카스, 실적 개선 견인

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아쏘시오홀딩스가 올해 1분기 주요 자회사들의 외형 성장에 힘입어 매출 증가세를 이어갔지만, 원가 부담 영향으로 영업이익은 소폭 감소했다.

동아쏘시오홀딩스는 연결 기준 2026년 1분기 매출 3510억원, 영업이익 191억원을 기록했다고 27일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 6.9% 증가했지만 영업이익은 6.0% 감소했다. 회사 측은 대외 영향에 따른 사업회사들의 원가율 상승이 수익성에 영향을 미쳤다고 설명했다.

동아쏘시오홀딩스 사옥 전경 [사진=동아쏘시오홀딩스]

주요 자회사 가운데 헬스케어 전문회사인 동아제약은 박카스와 일반의약품(OTC) 부문 성장에 힘입어 실적 개선을 이끌었다. 동아제약의 1분기 매출은 1880억원으로 전년 동기 대비 10.5% 증가했으며, 영업이익은 206억원으로 22.1% 늘었다.

사업부문별로는 박카스 부문 매출이 606억원으로 전년 동기 대비 11.0% 증가했다. 일반의약품(OTC) 부문 매출은 657억원으로 17.3% 증가하며 성장세를 보였다. 반면 건강기능식품 등을 포함한 HTC 부문 매출은 493억원으로 2.1% 감소했다.

바이오의약품 위탁생산(CMO) 전문회사인 에스티젠바이오는 고객사 발주 일정 영향으로 실적이 다소 주춤했다. 에스티젠바이오의 1분기 매출은 180억원으로 전년 동기 대비 5.7% 감소했고, 영업이익은 매출 감소에 따른 고정비 부담 증가로 89.1% 줄어든 2억원을 기록했다.

다만 회사 측은 바이오의약품 위탁생산 사업 특성상 고객사 발주 일정에 따라 분기별 실적 편차가 발생할 수 있으며, 올해 들어 총 211억원 규모의 수주계약 3건을 진행하는 등 연간 계획에 맞춰 사업을 운영 중이라고 설명했다.

물류 전문회사인 용마로지스는 신규 화주 유치 효과로 외형 성장을 이어갔다. 용마로지스의 1분기 매출은 1106억원으로 전년 동기 대비 9.6% 증가했다. 다만 유류비와 물류 부자재비 상승에 따른 원가율 부담으로 영업이익은 38억원으로 10.4% 감소했다.

sykim@newspim.com