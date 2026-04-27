전주 어진박물관, 봄꽃 주제 체험프로그램 운영

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압화 책갈피 제작과 전통놀이 체험 통한 문화 향유 확대

매달 문화가 있는 날 운영과 경기전 무료 개방 연계

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시 어진박물관이 4월 문화가 있는 날을 맞아 봄꽃을 주제로 한 체험프로그램을 마련하고 시민과 관광객 맞이에 나선다.

어진박물관은 오는 29일 '꽃의 계절'을 주제로 청명과 곡우를 알아보고 전통문화를 체험할 수 있는 프로그램을 운영한다고 27일 밝혔다.

어진박물관에서 '꽃의 계절'을 즐겨요[사진=전주시]2026.04.27 lbs0964@newspim.com

이번 행사는 한국 자생 꽃을 활용한 압화스티커 책갈피 만들기와 전통놀이 체험으로 구성됐다. 참가자들은 절기 의미를 배우고 계절의 변화를 느끼며 전통문화를 함께 경험할 수 있다.

압화 책갈피 만들기 체험은 전주한옥마을 경기전 내 어진박물관 지하 1층 열린마당에서 진행되며, 투호와 제기차기, 딱지치기 등 전통놀이 체험은 박물관 지하 1층 야외마당에서 운영된다.

전주시는 누구나 쉽게 참여할 수 있는 체험형 프로그램을 통해 박물관 접근성을 높이고 문화 향유 기회를 확대한다는 계획이다.

하재식 전주시 국가유산관리과장은 "문화가 있는 날을 맞아 시민과 관람객이 쉽게 참여할 수 있는 프로그램을 준비했다"며 "박물관에서 마련한 체험을 통해 맑은 하늘과 봄비가 어우러진 꽃의 계절을 느껴보는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

한편 어진박물관은 오는 11월까지 매달 마지막 주 수요일 문화가 있는 날 행사를 운영할 예정이며, 문화가 있는 날에는 경기전 무료 입장도 가능하다.

lbs0964@newspim.com