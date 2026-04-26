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경기도 '하남교산' 통합공공임대주택 1100세대 공급

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  • 경기도는 26일 하남교산 A-3블록에 통합공공임대주택 1100세대를 공급한다.
  • GH 사업계획을 23일 승인하며 주거와 일자리 복지를 결합했다.
  • 고령자 특화 100세대와 문화여가 공간을 도입해 지역 활력을 높인다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"단순한 주거 공간을 넘어 일자리와 복지가 결합한 새로운 고품격 주거단지"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 3기 신도시인 하남교산 공공주택지구 내에 단순한 주거 공간을 넘어 일자리와 복지가 결합한 새로운 형태의 통합공공임대주택 1100세대를 공급한다고 26일 밝혔다.

경기도청 전경. [사진=경기도]

경기도는 이런 내용을 담은 경기주택도시공사(GH)의 '하남교산 A-3블록 공공주택사업' 사업계획을 지난 23일 승인했다.

이번 사업은 하남시 천현동 일원 3만 5722㎡ 부지에 통합공공임대주택 1100세대를 건설하는 사업이다. 아파트 7개 동(지하 2층~지상 29층)과 부대복리시설로 구성되며 전용면적은 31㎡부터 59㎡까지 다양한 타입으로 공급될 예정이다.

그동안 공공임대주택은 단순히 '잠만 자는 공간'에 치중해 입주민들이 지역사회와 단절되거나 고령층의 경우 경제 활동과 복지 혜택에서 소외되는 진통을 겪었다. 경기도는 문제의 원인을 주거와 서비스의 물리적 분리에서 찾고 이번 하남교산 A-3블록에 주거와 복지가 한곳에서 이뤄지는 '거점사회복지시설'을 도입했다. 이 시설은 단지 내 입주민뿐만 아니라 인근 지역 주민까지 아우르는 복지 허브 역할을 수행하며 지역 공동체의 활력을 높이는 핵심 기반시설로 기능하게 된다.

이번 사업은 국토교통부 주관 '2025년 하반기 고령자복지주택 특화공모사업' 대상지다. 이에 따라 전체 1100세대 중 100세대는 거동이 불편한 어르신들을 위해 문턱을 없애고 안전 손잡이를 설치하는 등 무장애 설계가 적용된 고령자 특화 주택으로 공급된다.

입주민의 경제적 자립과 사회 참여를 돕는 특화 공간도 대거 확충한다. 단지 내에는 일자리 상담실과 공동작업장을 비롯해 버블세탁소, 카페라운지 등 어르신과 취약계층의 일터이자 쉼터가 될 문화·여가 복합 공간이 조성된다.

김태수 경기도 주택정책과장은 "하남교산 A-3블록은 도민의 주거 안정을 위한 핵심 사업 중 하나"라며 "단순한 주거 공간 공급을 넘어 도민의 주거 안정에 실질적으로 기여하고, 입주민들이 체감할 수 있는 고품격 공공임대주택을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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