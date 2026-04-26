[핌in고척] '옆구리 부상' 삼성 김성윤, 복귀 가시화... "28일 두산전 합류 고려"

"27일 퓨처스리그 경기에서 3타석 소화해 몸 상태 체크 예정"

[고척=뉴스핌] 남정훈 기자 = 주축 자원들의 연이은 부상으로 연패의 늪에 빠진 삼성에 반가운 소식이 전해졌다. 침체된 팀 분위기를 바꿀 '천군만마'가 복귀를 앞두고 있기 때문이다.

삼성은 26일 서울 고척스카이돔에서 키움과 2026 신한 SOL KBO리그 주말 3연전 마지막 경기를 치른다. 이미 앞선 두 경기에서 루징시리즈를 확정하며 6연패에 빠진 삼성은 분위기 반전이 절실한 상황이다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 김성윤이 1일 열린 두산과의 경기에서 4안타로 맹활약했다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.04.01 wcn05002@newspim.com

하지만 어두운 흐름 속에서도 희망적인 요소가 있다. 바로 외야수 김성윤의 복귀가 가시권에 들어왔다는 점이다. 삼성 박진만 감독은 경기 전 인터뷰에서 "현재 부상 선수들 가운데 김성윤의 회복 속도가 가장 빠르다"라고 밝히며 그의 복귀 계획을 구체적으로 설명했다.

박 감독에 따르면 김성윤은 27일 이천에서 열리는 퓨처스리그(2군) 경기에 출전해 실전 감각을 점검할 예정이다. 약 3타석 정도를 소화한 뒤 몸 상태를 체크하고, 별다른 이상이 없다면 곧바로 1군에 합류할 가능성도 있다. 박 감독은 "화요일(28일) 잠실 두산전 합류도 고려하고 있지만, 우선은 경기 후 상태를 확인하는 것이 중요하다"라며 신중한 입장을 보였다.

김성윤은 지난 4일 수원 KT와의 경기 도중 왼쪽 옆구리 통증을 호소하며 전력에서 이탈했다. 당초 큰 부상은 아닌 것으로 보였지만, 정밀 검진 결과 근육 손상이 확인되면서 결국 1군 엔트리에서 제외됐다. 약 20일간 회복에 집중한 그는 이제 복귀를 눈앞에 두고 있다.

그의 공백은 생각보다 컸다. 시즌 초반 김성윤은 7경기에서 타율 0.385, 6타점 6득점, OPS(출루율+장타율) 0.984를 기록하며 팀 공격의 핵심으로 활약했다. 특히 타선의 연결고리 역할을 하며 삼성의 상승세를 이끌었고, 실제로 팀은 그의 활약을 발판 삼아 연패 탈출과 함께 연승 흐름을 만들기도 했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 김성윤이 2일 두산과의 경기에서 8회 득점에 성공한 후 동료들과 하이파이브 하고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.04.02 wcn05002@newspim.com

그러나 이후 부상자가 속출하면서 상황은 급변했다. 김성윤을 비롯해 중심 타선의 핵심 자원들이 줄줄이 이탈했고, 이는 곧바로 팀 성적 하락으로 이어졌다. 현재 삼성은 6연패에 빠지며 분위기 반전의 계기를 찾지 못하고 있다. 이런 상황에서 김성윤의 복귀는 단순한 전력 보강 이상의 의미를 지닌다.

다만 모든 부상자가 동시에 돌아오는 것은 아니다. 갈비뼈 실금으로 이탈한 구자욱과 왼쪽 발목 통증으로 제외된 이재현은 아직 시간이 더 필요하다. 박 감독은 "현재로서는 김성윤이 가장 빠르게 복귀할 것으로 보인다. 이재현은 좀 더 상황을 지켜봐야 한다"라고 설명했다.

한편 이날 경기는 또 다른 의미를 지니고 있다. 바로 '국민 거포' 박병호의 은퇴식이 열리는 날이기 때문이다. 박병호는 지난 KT 소속이었던 2024년 오재일과의 트레이드로 삼성에 이적해 지난 시즌까지 그라운드를 누볐다.

[서울=뉴스핌] 삼성이 준비한 박병호 은퇴식 기념 유니폼. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.04.26 wcn05002@newspim.com

과거 삼성 유니폼을 입고 함께했던 동료를 위해 삼성 선수단도 특별한 방식으로 예우를 준비했다. 삼성 선수들은 '승리, 영웅 박병호'라는 문구가 새겨진 기념 패치를 모자와 유니폼에 부착하고 경기에 나선다. 박진만 감독은 "우리 팀과 함께했던 선수이고, 희로애락을 함께한 가족 같은 존재다. 선수단 모두가 마음을 모아 이런 방식으로 뜻을 전하기로 했다"라고 밝혔다.

이어 그는 "박병호는 긴 선수 생활 동안 다양한 경험을 쌓은 선수다. 그런 경험을 바탕으로 지도자로서도 충분히 좋은 모습을 보여줄 것이라 생각한다"라며 은퇴 이후의 행보에도 응원을 보냈다.

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