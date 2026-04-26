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진주시, '제25회 진주논개제' 내달 2일 개막

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  • 진주시가 26일 다음달 2일부터 5일까지 진주논개제를 개최한다.
  • 교방 문화를 체험·놀이·참여형으로 운영하며 AI 콘텐츠를 도입한다.
  • 가족 대상 플레이존과 세대공연을 확대해 전 세대 즐길 거리를 마련한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 콘텐츠와 세대 참여로 축제 활성화

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시는 다음달 2일부터 5일까지 나흘간 진주성과 진주대첩 역사공원 일원에서 경남 대표 봄축제인 '제25회 진주논개제'를 개최한다고 26일 밝혔다.

진주논개제 행사에서 열린 공연[사진=진주시] 2026.04.26

진주논개제는 임진왜란 당시 순국한 논개와 7만 민관군의 충절을 기리는 역사·문화 축제로, 진주 고유의 교방 문화를 체험할 수 있는 지역 대표 행사다. 올해는 '교방, 청춘을 잇다'를 슬로건으로 전통 교방 문화를 배움·놀이·참여로 확장한 참여형 축제로 운영한다.

가정의 달을 맞아 어린이와 가족 단위 관람객을 겨냥한 체험 프로그램을 대폭 강화했다. 어린이 대상 '교방 플레이 존'에서는 가야금 연주, 전통 소리, 진주검무 등 교방 문화의 악·가·무를 직접 배우고 체험할 수 있으며, 전통 복식 체험과 연계해 몰입도를 높였다.

'교방 문화로 놀장' 프로그램을 통해 교방 6예인 악·가·무·시·서·화를 미션형으로 체험할 수 있도록 구성해 전 세대가 함께 즐길 수 있는 콘텐츠를 마련했다.

올해는 인공지능(AI) 기반 체험 콘텐츠도 처음 도입됐다. 관람객이 작성한 시를 바탕으로 AI가 노래를 제작해 제공하고, 교방 6예 성향을 확인하는 유형 테스트, 교방 콘셉트 인물사진 제작·인화 등 참여형 프로그램이 운영된다.

참여형 공연도 확대됐다. K-팝에 맞춘 '진주검무 플래시몹'에는 시민과 청년, 노년층 등 110여 명이 참여해 세대 간 어울림을 선보일 예정이다. 이와 함께 서커스 공연, 진주성 플리마켓, 남강 카약 체험 등 다양한 볼거리도 마련된다.

전국 교방 예술단체가 참여하는 '전국 교방문화 대제전', 실경역사뮤지컬 '의기논개', 진주교방 연희극 '교방뎐' 등 전통과 현대를 결합한 공연 프로그램도 진행된다.

안승권 제전위원장은 "교방 문화를 기반으로 체험형 콘텐츠를 강화해 전 세대가 함께 즐기는 축제로 구성했다"며 "가정의 달을 맞아 많은 방문객이 진주의 문화적 가치를 직접 체험하길 기대한다"고 말했다.

news2349@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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