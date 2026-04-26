인천시, 5430억 추경 민생 지원…유정복 "지원 시기와 실행력에 중점"

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유정복 인천시장 [사진=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 중동 사태로 인한 민생 부담을 덜어주기 위해 5430억원의 규모의 추가경정예산을 편성했다.

유정복 인천시장은 정부의 중동발 위기 대응 추가경정예산에 발맞춰 마련한 '인천형 민생 추경예산'을 편성, 집행한다고 26일 밝혔다.

앞서 인천시의회는 시의 5430억원 규모의 추경예산안을 의결했다.

유 시장은 "이번 추경은 시민이 실제 생활에서 바로 체감할 수 있도록 실행력에 중점을 두고 편성했으며 정부의 고유가 피해 지원금의 지방 분담금을 전액 시가 부담해 지원 시기가 늦어지지 않도록 했다"고 설명했다.

시의 이번 추경은 5430억원 규모로 민생 안정과 고유가 부담 완화를 위한 6개 사업에 투입된다.

시는 지역 소비 활성화를 위해 5월부터 7월까지 3개월간 인천e음 캐시백 비율을 기존 10%에서 20%로 두 배 확대하고 월 구매 한도도 30만원에서 50만원으로 상향한다.

또 고유가 부담 완화를 위해 같은 기간 동안 인천사랑상품권 가맹점으로 등록된 주유소에서 인천e음 카드로 결제 시 20%를 환급해 줘 리터당 약 400원 정도의 할인 효과를 볼 수 있도록 한다.

시는 정부 지원 사각지대를 보완하기 위해 1인당 5만원의 '인천형 역차별 해소 지원금'을 지급한다. 다음 달 11일부터 7월 3일까지 신청하면 되며 사용 기한은 8월 31일까지다.

또 사업용 화물자동차 유가보조금이 유가 상승분의 70%(경유 기준 ℓ당 약 213원)까지 지원된다.

시는 5월부터 노후 택시 폐차시 대당 150만원을 지원하며 농어업인 수당 지급 방식을 일괄 지급으로 전환, 5월 중 지급이 이뤄질 예정이다.

유 시장은 "이번 추경에서 군·구의 재정 분담금 없이 바로 민생 지원 사업이 이뤄질 수 있도록 예산안을 편성, 정책의 집행 속도와 현장 실행력을 동시에 확보했다"고 강조했다.

hjk01@newspim.com