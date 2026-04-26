전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.26 (일)
KYD 디데이
전국 경기

속보

더보기

경기도교육청미래과학교육원 "'로봇·드론' 활용해 교사 디지털 역량 높인다"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 경기도교육청미래과학교육원이 26일 로봇 프로그래밍 연수를 발표했다.
  • 5월 7일까지 초중등 교원 60명을 대상으로 드론 프로그래밍 교육을 실시한다.
  • AI 활용 드론 프로젝트와 Hi-Cycle 시스템으로 디지털 역량을 강화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

초·중등 교원 60명 대상 직무연수… 생성형 AI 활용 드론 제어 실습

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청미래과학교육원이 인공지능과 로봇 자동화 기술이 일상화 되는 미래 사회에 대비해 교원들의 디지털 교육 전환 역량 강화에 나섰다.

'2026 로봇 활용 프로그래밍 역량 강화 직무연수'를 운영한다고 밝혔다.[사진= 경기도교육청]

미래과학교육원은 오는 5월 7일까지 초·중등 교원 60명을 대상으로 '2026 로봇 활용 프로그래밍 역량 강화 직무연수'를 운영한다고 26일 밝혔다.

이번 연수는 교원들이 인공지능과 컴퓨팅 사고력을 실제 수업에 녹여낼 수 있도록 돕기 위해 마련됐으며 1박 2일 집합 연수와 경기도교육청의 독자적 교수·학습 플랫폼인 '하이러닝'을 활용한 실시간 원격 연수를 병행해 교육 효과를 높였다.

주요 교육과정은 ▲드론의 구조 및 비행 원리 탐구▲파이썬 기반 드론 제어 프로그래밍▲생성형 AI를 활용한 드론 프로젝트 설계 등으로 구성됐다.

참가 교원들은 생성형 AI를 활용해 비행 알고리즘을 최적화하고, 이를 실제 드론 제어에 적용해보는 실습 위주의 프로젝트를 수행한다. 단순한 조종을 넘어 프로그래밍을 통해 로봇의 움직임을 설계하는 디지털 심화 교육이 핵심이다.

특히 이번 연수는 미래형 교원 연수 시스템인 'Hi-Cycle'과 연계해 진행된다. 연수 전후로 디지털 역량 진단을 실시해 개별 맞춤형 피드백을 제공하고, 역량 변화를 정밀하게 분석함으로써 교원들의 디지털 전문성이 지속적으로 성장할 수 있도록 체계적으로 관리한다.

미래과학교육원은 드론과 같은 피지컬 컴퓨팅 교구가 학생들의 논리적 사고력을 기르는 데 효과적인 만큼 이번 연수를 통해 학교 현장의 디지털 교육이 더욱 활성화될 것으로 기대하고 있다.

현계명 경기도교육청미래과학교육원장은 "드론은 미래 인재들이 컴퓨팅 사고력을 기를 수 있는 가장 효과적인 교구 중 하나"라며 "선생님들이 인공지능과 디지털 기술을 수업에 능숙하게 적용해 학생 중심의 미래 교육을 실현할 수 있도록 다각도로 지원하겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
국힘, 대구시장 후보에 추경호 확정 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거 국민의힘 대구시장 후보에 추경호 국민의힘 의원이 26일 확정됐다. 박덕흠 중앙당 공천관리위원장은 이날 오전 여의도 중앙당사에서 브리핑을 열고 추 의원이 후보 경선에서 유영하 의원을 상대로 승리했다고 밝혔다. 국민의힘이 26일 대구광역시장 후보로 추경호 국회의원이 최종 확정됐다고 26일 발표했다. [사진=뉴스핌DB]    이로써 추 의원은 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 맞붙게 된다. 추 의원이 후보로 확정되면서 대구 달성군은 보궐선거가 열리게 된다. 이날 공관위는 경기 평택을 국회의원 재선거 후보로 유의동 전 의원을 단수공천했다. 국민의힘이 26일 경기도 평택을 재선거 후보로 유의동 전 국회의원을 단수공천했다. [사진=뉴스핌DB]  인천 계양을 보궐선거 후보자는 추가 공모를 받기로 했다. seo00@newspim.com 2026-04-26 12:13
사진
고유가 피해지원금 27일부터 지급 [서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 행정안전부가 고유가로 인한 취약계층 부담을 덜기 위해 '고유가 피해지원금' 1차 지급을 시작한다. 신청은 27일 오전 9시부터 5월 8일 오후 6시까지 약 2주간 온·오프라인으로 진행된다. 지급 대상은 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족이며, 지원금은 기초생활수급자 1인당 55만원, 차상위계층·한부모가족은 45만원이다. 비수도권 및 인구감소지역 거주자는 1인당 5만원이 추가 지급된다. 신청 첫 주(27~30일)는 혼잡을 막기 위해 출생연도 끝자리 기준 요일제가 적용된다. 특히 5월 1일 근로자의 날 휴무에 따라 이달 30일에는 끝자리 4·9뿐 아니라 5·0도 신청할 수 있다. 신청은 온라인 24시간 가능하며(마감일은 오후 6시까지), 오프라인은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 가능하다. 은행 영업점은 오후 4시까지 운영된다. 지급 방식은 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 중 선택할 수 있다. 1차 기간 내 신청하지 못한 대상자는 5월 18일부터 7월 3일까지 2차 신청이 가능하다. 문의는 국민콜110, 전담 콜센터(1670-2626), 지방자치단체 콜센터를 통해 안내받을 수 있다. 윤호중 행안부 장관은 "중동 전쟁이 촉발한 고유가·고환율·고물가로 어려움을 겪고 계신 국민께 고유가 피해지원금이 숨통을 틔워주는 든든한 버팀목이 되기를 바란다"고 밝히며, "정부는 국민께서 고유가 피해지원금을 불편함 없이 신청·지급받아 사용하실 수 있도록 빈틈없이 지원해 나가겠다"고 말했다. 행정안전부가 고유가로 인한 취약계층 부담을 덜기 위해 '고유가 피해지원금' 1차 지급을 시작한다. 사진은 윤호중 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌DB] peoplekim@newspim.com 2026-04-26 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동