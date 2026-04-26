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[핌in고척] '국민거포' 박병호의 작별 인사... "히어로즈는 내 이름 알린 팀"

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  • 박병호 코치가 26일 고척돔에서 삼성과 경기 은퇴식을 가졌다.
  • 특별 엔트리로 4번 1루수 선발 출전 후 플레이볼 후 교체됐다.
  • 팬들 앞 마지막 인사하며 코치로서 새 출발을 다짐했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

타석에 들어서지 않는 이유 "팀과 상대 모두에게 부담 주고 싶지 않았어"

[고척=뉴스핌] 남정훈 기자 = 키움의 영원한 4번 타자이자 국민거포 박병호가 친정팀 키움 팬들 앞에서 선수로서의 마지막 인사를 건넨다.

박병호 코치는 26일 서울 고척스카이돔에서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 삼성과의 주말 3연전 마지막 경기를 통해 은퇴식을 갖는다. 이날 그는 특별 엔트리에 이름을 올리고 4번 타자 겸 1루수로 선발 라인업에 포함돼 상징적인 출전을 앞두고 있다.

[서울=뉴스핌] 26일 고척 삼성과의 경기 전 은퇴식 기자회견을 가진 키움의 박병호 코치. [사진 = 키움 히어로즈] 2026.04.26 wcn05002@newspim.com

키움은 박주홍(우익수), 트렌턴 브룩스(좌익수), 안치홍(지명타자)에 이어 박병호를 중심 타선에 배치하며 의미를 더했다. 이어 김건희(포수), 김지석(3루수), 박수종(중견수), 송지후(2루수), 오선진(유격수)으로 라인업을 구성했다. 박병호는 경기 시작과 함께 수비 위치에 나섰다가 '플레이볼' 선언 이후 교체되는 방식으로 팬들에게 마지막 모습을 남길 예정이다.

이날 고척스카이돔은 경기 시작 전부터 특별한 분위기로 가득했다. 박병호의 은퇴식을 기념하기 위해 이른 시간부터 많은 팬들이 구장 앞에 줄을 섰고, 구단은 기념 티셔츠 증정과 팬 사인회, 한정판 상품 판매 등 다양한 이벤트를 준비하며 레전드의 마지막을 함께했다.

당초 특별 엔트리 등록은 쉽지 않을 것으로 보였다. 이미 은퇴 후 코치로 활동 중인 상황에서, 시즌 중 이벤트성 출전에 대한 부담이 있었기 때문이다. 하지만 팬들의 강한 요청과 구단의 설득이 이어지면서 결국 박병호는 키움 유니폼을 입고 다시 그라운드에 설 수 있게 됐다.

[서울=뉴스핌] 26일 고척 삼성과의 경기 전 은퇴식 기념 사인회를 가진 키움의 박병호 코치. [사진 = 키움 히어로즈] 2026.04.26 wcn05002@newspim.com

은퇴식에 앞서 진행된 인터뷰에서 박병호는 솔직한 심경을 전했다. 그는 "은퇴한 지 시간이 꽤 지나고 코치 생활을 하고 있어 큰 감정은 없을 줄 알았다"면서도 "막상 오늘이 되니 설레는 마음이 든다"라고 말했다. 이어 "어릴 때 은퇴식을 하는 선수들을 보며 멋지게 마무리하는 모습이 부러웠는데, 나 역시 그런 순간을 맞이하게 돼 기쁘다"라고 덧붙였다.

특별 엔트리 등록과 관련해 일각에서는 타석에 들어설지 여부를 두고 관심이 쏠리기도 했다. 하지만 박병호는 끝내 타석에는 서지 않기로 결정했다. 그는 "특별 엔트리에 등록되면 마지막 소속팀이 키움으로 남는다는 것만으로도 충분하다"라며 "시즌 초반 중요한 경기에서 타석에 들어가는 것은 팀과 상대 모두에게 부담이 될 수 있다고 판단했다"라고 설명했다.

또한 "선수로서 마무리를 하는 가장 좋은 방법은 수비를 나갔다가 내려오는 것이라고 생각했다"라며 자신의 선택 이유를 밝혔다.

팬들을 향한 감사의 마음도 잊지 않았다. 구장을 찾기 위해 이른 아침부터 긴 줄을 선 팬들을 본 그는 "정말 감사한 마음이 크다. 다만 그 모습을 보니 한편으로는 미안한 마음도 들었다"라며 고개를 숙였다.

[서울=뉴스핌] 26일 고척 삼성과의 경기 전부터 키움의 박병호 코치 은퇴식 기념품을 사기 위해 몰린 팬들. [사진 = 문화스포츠부 남정훈 기자] 2026.04.26 wcn05002@newspim.com

키움은 박병호에게 특별한 의미를 지닌 팀이다. 그는 "힘든 시기에 이 팀에 와서 '박병호'라는 이름을 알릴 수 있었다"라며 "말로 표현하기 어려울 만큼 소중한 추억이 담긴 곳"이라고 강조했다. 실제로 LG 트윈스 시절 빛을 보지 못했던 그는 키움 전신인 넥센에서 전성기를 맞이하며 리그를 대표하는 거포로 성장했다.

이날 박병호는 후배들에게 현실적인 조언도 남겼다. 그는 "경기 출전이 당연한 것이 아니라는 점을 항상 기억했으면 좋겠다"라며 "한 타석, 한 경기의 소중함을 느끼고 준비해야 한다"라고 강조했다. 이어 "젊은 선수들이 많은 팀일수록 서로를 이끌어주는 역할이 중요하다"라고 덧붙였다.

자신의 선수 시절을 돌아보며 남긴 메시지도 인상적이었다. 그는 "결과를 알 수 없는 상황에서도 끝까지 최선을 다해야 후회가 없다"라며 "과거의 나에게도 같은 말을 해주고 싶다"라고 말했다. 이어 "프로는 결코 쉽지 않지만 참고 버티다 보면 이런 자리도 맞이할 수 있다"라고 전했다.

이제 그는 '선수 박병호'가 아닌 '지도자 박병호'로 새로운 길을 걷는다. 마지막으로 그는 팬들을 향해 깊이 인사했다. "그동안 보내주신 응원에 진심으로 감사드린다"라며 "앞으로는 코치로서 선수들이 더 성장할 수 있도록 돕겠다"라고 밝혔다.

wcn05002@newspim.com

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