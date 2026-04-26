전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.26 (일)
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

우미건설, 본업 호황에도 신규투자 '잠잠'…대형 프로젝트가 반전 카드

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 우미건설이 26일 지난해보다 매출 0.4% 증가한 1조6033억원 기록했다.
  • 분양매출 5% 늘었으나 지분법손실 125.7% 급증한 720억원 냈다.
  • 챔피언스시티 착공 통해 수주잔고 21.1% 늘린 재무 개선 모색한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

분양 사업 호조로 영업이익 2197억원 달성
리츠 적자 및 공정위 제재는 암초
수주잔고 1.9억원대로 21% 증가
광주 챔피언스시티 착공이 실적 회복 분수령

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 지난해 분양을 통해 탄탄한 수익을 낸 우미건설이 시장 침체에 따른 투자 악재를 만나 고전을 이어가고 있다. 풍부한 수주잔고를 바탕으로 올해 착공이 예정된 대형 개발 사업의 정상화를 통해 재무 구조의 돌파구를 마련한다는 계획이다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 분양매출 5% 늘며 약진했지만…지분법손실 어쩌나

26일 금융감독원 전자공시(DART)에 따르면 우미건설의 지난해 별도 기준 매출은 1조6033억원으로 전년 대비 0.4% 늘었다. 영업이익은 55.8% 증가한 2197억원, 당기순이익은 15.1% 늘어난 1642억원을 각각 기록했다. 

수익성 도약의 일등 공신은 자체 분양 사업 부문이다. 공사매출(9930억원)은 1조원을 밑돌았으나, 분양매출이 전년(5778억원) 대비 5% 증가한 6042억원을 달성했다. 우미건설은 지난해 전국적으로 대단지를 공급하며 상당한 성과를 냈다. 구체적으로 ▲부산 장안지구 우미린 프리미어(419가구) ▲경기 오산시 오산세교 우미린레이크시티(1424가구) ▲화성 남양뉴타운 우미린에듀하이(556가구)다.

우미건설 관계자는 "올해 역시 고양창릉, 평택고덕, 세종시 등에서 신규 분양이 예정돼 있다"며 "모두 좋은 입지에 있어서 무리 없는 호실적이 예상된다"고 말했다.

건설 본업에서의 눈부신 성과와 대조적으로 지분법손실은 심각한 수준으로 불어났다. 2024년 319억원에서 한 해 만에 125.7% 증가한 720억원으로 나타났다. 새로운 먹거리 발굴을 위해 지분을 태웠던 프로젝트금융투자회사(PFV)나 리츠 등 관계기업들이 경영난에 빠졌다는 의미다.

우미건설은 일찍이 프롭테크 기업 투자를 시작으로 자산운용사 진출까지 선언하며 사업 지형을 넓혔다. 2023년엔 이지스자산운용과 합작해 이지스제420호전문투자형사모투자회사 등을 출범시켰으나, 상업용 부동산 시장의 혹한기를 피하지 못해 지난해 400억원에 달하는 당기순손실을 냈다. 이로 인해 장부에는 343억원의 지분법손실이 전이됐고, 318억원으로 잡혀있던 해당 투자금의 장부가액은 0원이 됐다.

지분법이란 출자한 기업의 재무적 성과를 지분율만큼 모회사의 재무제표에 끌어와 반영하는 회계 처리 방식이다. 피투자사가 적자에 시달려 모회사가 평가한 장부금액이 0원으로 쪼그라들면, 회계상 자산을 마이너스로 표기할 수 없다. 더 이상 손실을 장부에 적지 않는 지분법 적용 중지 상태가 된다. 우미건설이 해당 사업에 쏟아부은 초기 자본은 이미 전액 날아간 셈이다.

장부에 기재되지 못한 적자액은 장부 밖에서 쌓인다. 훗날 흑자가 나더라도 숨겨진 손실을 털어내기 전까지는 모회사 장부에 이익으로 올릴 수 없다. 충북 혁신도시에서 1345가구의 임대주택을 운영하는 우미케이비뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사는 지난해에만 51억원의 순손실을 기록했다. 이 법인의 장부 외 누적 손실액은 2023년 567억원에서 2025년 701억원으로 팽창하고 있다.

공공지원 민간임대주택(뉴스테이) 사업을 기치로 내걸고 세운 리츠들도 줄줄이 수십억원 단위의 적자 성적표를 냈다. 임대료는 한정돼 있는데 차입금 금리는 높아지면서 손실이 발생하는 상황이다. 경북 경산 하양지구 임대주택 공급을 위해 설립한 우미대한제23호민간임대주택리츠는 지난해 51억원의 순손실을 냈다. 경기 파주 운정3지구 A15블록 임대주택 운영 리츠인 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산의 순손실은 29억원으로 나타났다.

◆ 사업 다각화 성장통 심화…'챔피언스시티' 착공 사활

지난해의 악재가 올해 재무 구조를 짓누를 뇌관이 될 수 있다는 가능성도 고개를 든다. 공정거래위원회는 지난해 11월 총수 2세 회사를 비롯한 여러 계열사에 5000억원 안팎의 아파트 일감을 편법으로 넘긴 우미그룹이 공정거래법상 부당 지원 행위를 했다는 결정을 내렸다. 이에 따라 483억7900만원의 과징금을 부과하고 우미건설 법인 고발 조치를 단행했다.

우미건설은 2017년부터 12개 사업장에 주택 건설 실적이 없는 계열사 5곳을 비주간 시공사로 참여시켜 4997억원의 일감을 쥐여준 것으로 드러났다. 한국토지주택공사(LH)의 까다로워진 공공택지 입찰 문턱을 넘기 위해서다. 이렇게 실적을 채운 계열사들은 벌떼 입찰을 통해 275건의 공공택지 입찰장을 휩쓸며 회사 배를 불렸다. 이석준 우미그룹 부회장 자녀가 10억원으로 설립한 자회사 우미에스테이트는 모기업 지원을 받아 설립 5년 만에 117억원의 지분 매각 차익을 챙기기도 했다.

여기서의 과징금은 회사의 부채 항목으로 나타날 수 있다. 2024년 100억원 수준에 머물렀던 비유동성 기타충당부채는 2025년 156억원으로 훌쩍 뛰었다. 전년에는 아예 존재하지 않았던 유동성 기타충당부채는 1년 사이 92억4000만원으로 신규 인식되면서 관련 부채 총액이 148억원으로 늘었다. 현금흐름표를 보면 기타충당부채의 유동성 대체액은 92억4000만원으로 집계됐다. 대규모 현금이 빠져나갈 것을 대비한 재무적 완충 조치로 해석된다.

건설형 공사계약 잔액이 눈에 띄게 우상향하고 있는 점을 고려하면 향후 실적 방어에 대한 기대감은 살아있다. 소위 '수주잔고'로 불리는 우미건설의 계약잔액은 지난해 1조9317억원으로 전년(1조5956억원) 대비 21.1% 늘었다. 시장에서는 총사업비가 4조원에 육박하는 매머드급 프로젝트 광주 챔피언스시티 복합개발이 얼마나 빨리 궤도에 오르느냐에 실적 회복의 명운이 달렸다고 본다.

챔피언스시티 복합개발은 광주 북구 임동 구 전방 및 일신방직 공장 부지 29만6340㎡를 랜드마크로 탈바꿈하는 지역 최대 숙원 사업이다. 4315가구의 공동주택이 들어서며 준공 시 '미니 신도시'로 거듭날 전망이다.

우미건설은 사업 주체인 챔피언스시티복합개발PFV(프로젝트금융투자회사)의 지분 35.93%를 보유한 핵심 주주다. 원래 지난해 10월 공사와 분양을 동시에 개시할 요량이었으나, 시공사 선정 문턱에서 협상이 공전해 일정이 기약 없이 밀린 상태다.

우미건설 관계자는 "이달 만기가 예정돼 있었던 6030억원 규모 광주 복합개발사업 관련 브릿지론 대출 만기는 이미 연장됐다"며 "사업 정상 진행이 예정된 상황"이라고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'생수 2000원' 노점, 3일 영업정지 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 손님에게 생수를 2000원에 판매해 '바가지' 논란을 빚은 광장시장 노점이 영업 정지 처분을 받았다. 24일 광장시장 노점 상인회에 따르면 해당 노점은 상인회 징계에 따라 지난 22일부터 이날까지 3일간 영업을 중단했다. 서울 종로구 광장시장. [사진 = 뉴스핌DB] 논란은 한국에 거주하는 외국인 유튜버가 올린 영상에서 시작됐다. 영상에는 문제의 노점에서 물을 요청하자 상인이 500㎖ 생수를 건네며 가격을 2000원이라고 안내하는 장면이 담겼다. 해당 노점은 메뉴판에 생수 가격을 2000원으로 표시했지만, 시중가보다 두 배가량 비싸다는 점에서 비판이 이어졌다. 실제로 광장시장 내 다른 노점들은 대부분 생수를 1000원 수준에 판매하는 것으로 알려졌다. 상인회 관계자는 이번 논란과 관련해 "노점 특성상 1.8ℓ 생수를 구매해 컵에 따라 제공하는 경우가 있는데, 외국인들이 이를 먹다 남은 물로 오해하는 일이 있었다"고 설명했다. 이어 "노점들이 개인사업자라 가격을 일괄적으로 정하기는 어렵지만, 이번 일을 계기로 적정 가격에 판매하는 방향으로 개선될 것으로 본다"고 밝혔다. moonddo00@newspim.com 2026-04-24 21:26
사진
세계 최대규모 베이징모터쇼 개막 [베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 세계 최대 규모의 베이징 모터쇼가 24일 개막했다. 이날 개막한 베이징 모터쇼는 다음 달 3일까지 10일 동안 진행된다. 베이징 모터쇼는 2년에 한 번 개최된다. 그동안 국제 전람 센터에서 개최되었던 베이징 모터쇼는 참여 기업이 증가하면서 국제 전시 센터에서도 동시에 개최됐다. 이로 인해 전시 면적은 기존의 20만㎡에서 38만㎡로 확장됐다. 이는 모터쇼로는 사상 최대 규모다. 베이징 모터쇼에는 21개국의 1000여 개 자동차 제조업체와 부품 제조업체가 참여한다. 전시 기간 동안 약 100만 명의 방문객이 찾을 것으로 예상되고 있다. 모터쇼에는 모두 1451대의 차량이 전시된다. 이 중 세계 최초 공개 모델(월드 프리미어)은 181대다. 2년 전 모터쇼의 117대에 비해 대폭 늘어났다. 콘셉트카는 71대가 전시된다. 중국 최대 자동차 업체인 비야디(BYD, 比亞迪)는 9분 만에 완전 충전이 가능한 배터리를 선보였다. 해당 배터리를 장착한 차량은 한 번 충전으로 830㎞ 주행이 가능하다. 중국 업체인 체리 자동차는 50가지 이상의 모델을 전시한다. 특히 체리 자동차는 새로 개발한 서브 브랜드인 '쭝헝(縱橫)'이 처음으로 공개되었다. 쭝헝은 럭셔리 하이브리드 오프로드 차량 브랜드다. 지리(吉利)자동차는 산하 브랜드 제품들을 대거 전시했으며, 별도로 기술 전시 부스를 마련해 자율 주행 기술을 선보였다. 스마트카 솔루션을 개발하고 있는 화웨이도 부스를 만들어 20여 대의 차량을 전시했다. 화웨이는 창안 자동차, 둥펑 자동차, 베이징 자동차, 상하이 자동차, 광저우 자동차, 체리 자동차, 제일 자동차, 장화이 자동차 등 8대 국영 자동차 기업과 제휴하여 차량을 출시하고 있다. 이 밖에도 모터쇼에서는 현대차, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, BMW 등 글로벌 자동차 브랜드들도 총출동했다. 폭스바겐 그룹은 폭스바겐, 제타, 아우디를 포함해 총 4개 브랜드 산하 10개 모델을 선보인다. 특히 폭스바겐은 중국 전기차 업체 샤오펑과 협업해 개발한 ID.UNYX 모델의 첫선을 보였다. 폭스바겐 그룹은 올해 순수 전기차, 플러그인 하이브리드차 등 신에너지차(NEV) 20여 대를 출시하는 등 중국 시장 공략을 가속할 구상이다. 메르세데스-벤츠는 중국 자율 주행 기업 모멘타의 자율 주행 기술을 탑재한 신형 S클래스를 전시했다. 현대차는 이번 모터쇼에서 중국 시장에 출시할 아이오닉 전기차 양산 모델의 디자인 및 상품 정보를 처음 공개했다. 구매부터 유지 보수까지 전 과정을 아우르는 전기차 판매 및 서비스 방안도 발표했다. 24일 개막한 베이징모터쇼에서 샤오미의 부스에 취재진이 몰려있다. [사진=시나웨이보 캡처] ys1744@newspim.com 2026-04-24 15:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동