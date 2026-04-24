한국청소년활동진흥원, 2025년 공공기관 고객만족도 조사 '우수기관' 선정

AI 핵심 요약beta
- 한국청소년활동진흥원이 24일 2025년 공공기관 고객만족도 조사에서 우수 등급을 획득했다.
- 2년 연속 우수기관으로 선정되며 여성가족부 산하 기관 중 유일하게 최고 점수 94.67점을 기록했다.
- 고객 중심 경영 강화로 청소년 프로그램 확대와 서비스 개선을 추진한다.
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청소년 참여·디지털 서비스 강화 등 고객중심 성과
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국청소년활동진흥원이 기획재정부가 주관한 '2025년 공공기관 고객만족도 조사'에서 '우수' 등급을 획득하며 2년 연속 우수기관으로 선정됐다고 24일 밝혔다.
이번 조사는 '공공기관의 운영에 관한 법률'에 따라 실시됐으며 전국 186개 공공기관을 대상으로 대국민 서비스 품질 향상을 위해 해당 기관 이용 고객을 중심으로 진행됐다.
진흥원은 모든 평가 대상 사업에서 목표를 초과 달성하며 종합만족도 94.67점을 기록, 고객만족도 조사 시행 이후 역대 최고 점수를 달성했다.
특히 여성가족부 산하 공공기관 가운데 유일하게 '우수' 등급을 받았다.
진흥원은 2025년 ▲청소년 참여 확대를 위한 프로그램 운영 ▲디지털 기반 서비스 제공 ▲고객 의견 반영을 통한 서비스 개선 ▲소비자중심경영(CCM) 인증 등을 추진했다.
손연기 이사장은 "2년 연속 고객만족도 '우수' 등급 달성은 임직원이 고객 중심 경영 실현을 위해 지속적으로 노력한 결과"라며 "앞으로도 청소년과 국민이 신뢰할 수 있는 청소년 활동 서비스를 제공하고 고객만족 향상을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
hyeng0@newspim.com