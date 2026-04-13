청소년수련활동인증제 20주년…우수 인증수련활동 공모전 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국청소년활동진흥원이 13일 청소년수련활동인증제 20주년을 맞아 우수 인증수련활동 공모전을 개최한다고 밝혔다.
- 공모 대상은 기본형·학교단체숙박형·숙박형 3개 부문이며 5월 22일까지 신청서를 이메일로 제출하면 된다.
- 전문가 심사를 거쳐 6월 26일 수상작 10점을 선정하고 8월 사례집으로 제작해 전국 청소년시설에 배포한다.
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대상에 성평등가족부 장관상·총상금 550만원
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국청소년활동진흥원은 청소년수련활동인증제 도입 20주년을 맞아 '2026년 우수 인증수련활동 공모전'을 개최한다고 13일 밝혔다.
이번 공모전은 청소년 활동의 질을 높이고 현장에서 활용할 수 있는 우수 운영 모델을 발굴해 공유하기 위해 마련됐다. 공모 대상은 접수 마감일 기준으로 인증 유효기간이 남아 있는 활동이며 기본형과 학교단체숙박형, 숙박형 등 3개 부문으로 나눠 진행된다.
참가를 원하는 기관은 오는 5월 22일까지 신청서와 프로그램 계획서 등을 이메일로 제출하면 된다. 공모 기간은 지난 6일부터 5월 22일 오후 6시까지며 이후 1·2차 심사를 거쳐 6월 26일 수상작이 발표될 예정이다. 수상 기관에 대한 시상은 7월 중 진행되고 우수 사례집은 8월 발간된다.
한국청소년활동진흥원은 전문가 심사를 통해 최종 10점을 선정할 계획이다. 수상 기관에는 대상 1점에 성평등가족부 장관상이 수여된다. 최우수상 3점, 우수상 3점, 장려상 3점이 주어지며 상금은 모두 550만원 규모다.
선정된 우수 사례는 오는 8월 사례집으로 제작돼 전국 청소년시설에 배포된다. 현장에서 검증된 프로그램 운영 경험을 널리 확산해 보다 안전하고 유익한 청소년 활동 환경을 만드는 데 활용하겠다는 취지다. 공모전 관련 세부 사항은 한국청소년활동진흥원 활동인증부를 통해 확인할 수 있다.
한국청소년활동진흥원은 이번 공모전이 인증제 20주년을 계기로 현장의 노하우를 발굴하고 우수 모델을 전국으로 확산하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
손연기 한국청소년활동진흥원 이사장은 "안전하고 유익한 청소년 활동 환경을 만드는 데 이번 공모전이 도움이 되기를 바란다"고 밝혔다.
jane94@newspim.com