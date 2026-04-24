컨텍, 대전서 'ISS 2026' 개최…글로벌 우주기업 한자리

AI 핵심 요약beta
- 컨텍이 24일 대전시 컨텍스페이스그룹과 6월 16~18일 대전컨벤션센터서 ISS 2026 개최한다고 밝혔다.
- 차세대 위성·발사체 동향과 국내외 우주기업 사업 모델을 확인한다.
- 룩셈부르크·스위스 파빌리온 등 해외 기업이 위성 기술과 서비스를 소개한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 우주 시스템·솔루션 전문기업 컨텍은 컨텍스페이스그룹과 대전시가 공동 주최하는 '인터내셔널 스페이스 서밋(ISS) 2026'이 오는 6월 16일부터 18일까지 사흘간 대전컨벤션센터(DCC) 제1전시장에서 열린다고 24일 밝혔다.
이번 행사에서는 차세대 위성·발사체·광통신 등 우주산업 전주기 동향과 국내외 주요 우주기업들의 사업 모델을 한자리에서 확인할 수 있다.
룩셈부르크 대사관은 세계 최대 상업용 위성 운용사 SES를 비롯해 ▲Exobiosphere ▲Mission Space ▲ClearSpace ▲RSS-Hydro 등 5개 우주 기업과 함께 룩셈부르크 파빌리온을 구성한다. 이들 기업은 다중 궤도 위성과 글로벌 지상 네트워크 통합, 미세 중력 환경에서의 신약 개발, 우주 기상 정보 플랫폼, 궤도 내 유지보수 서비스 등을 소개할 예정이다.
스위스테크 파빌리온에는 위성 보호 덮개·차세대 초고속 레이저·단일광자 포토다이오드(SPAD) 카메라 등 기술을 보유한 7개 기업이 참가한다. 유럽우주국 비즈니스 인큐베이션 센터(ESA BIC)와 스위스 보주주 혁신·투자촉진기관(Innovaud)도 글로벌 기업 지원 프로그램을 안내할 예정이다.
해외 기업 개별 참가도 이어진다. 불가리아 우주 인프라 기업 엔듀로샛(EnduroSAT)은 군집 위성 임무 설계부터 궤도 운영까지 아우르는 올인원 서비스 사례를 공유하고, 프랑스 항공우주·방위기업 사프란(Safran)은 위성 상태 추적용 중앙 운영시스템과 고성능 안테나 등을 선보인다.
공동 주최사인 컨텍스페이스그룹은 지상국 서비스(GSaaS) 역량을 전면에 내세운다. 제주 아시안스페이스파크(ASP)를 포함해 전 세계 11개국 16개 지상국 네트워크를 소개하고, 동남아·중앙아시아 등 신흥국 시장을 겨냥한 지상국 활용 서비스도 알릴 계획이다. AP위성은 위성 시스템과 위성통신 단말기를 중심으로 전시에 참여한다.
한편 덴마크 혁신센터도 이번 행사에 참가해 한국·덴마크 간 기술 교류 및 공동 연구개발 촉진을 목적으로 하는 글로벌 혁신 네트워크 프로그램(GINP) 'KorDan' 이니셔티브를 소개한다. 행사 기간 중 별도 세미나도 마련된다.
dconnect@newspim.com