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주호영, 대구시장 선거 불출마 선언…"공천 농단 끊어내지 못해 송구"

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  • 주호영 국민의힘 의원이 23일 대구시장 출마를 공식 포기했다.
  • 국민의힘 공천 컷오프와 법원 가처분 기각에 유감 표하며 불출마를 선언했다.
  • 당 혁신 투쟁을 지속하겠다고 강조하고 장동혁 대표에게 경고했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"당의 잘못된 공천 구조 개선 실패"
"대구 내줘선 안 된다는 절박함에 결단"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 주호영 국민의힘 의원이 이번 6·3 지방선거 대구시장 선거에 출마하지 않겠다고 공식 선언했다.

주 의원은 23일 오후 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열고 "대구시장 경선 컷오프 효력정지 가처분 신청을 기각한 법원의 결정을 매우 아쉽게 생각한다"며 이같이 밝혔다.

주호영 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 "법원이 정당의 자율성 뒤로 숨어 공천의 민주주의 원칙을 따져 묻지 않은 점은 유감"이라면서도 "더 이상 제 출마 여부를 둘러싼 공방이 선거 본질을 흐리게 해서는 안 된다는 판단을 내렸다"고 설명했다.

앞서 국민의힘 공천관리위원회는 지난달 주 부의장을 컷오프(공천 배제)했고, 주 부의장은 이에 반발해 법적 대응을 이어왔다.

주 의원은 이번 컷오프를 "민심과 어긋난 잘못된 사례"라며 강하게 비판했다.

그는 "여론조사 1, 2위 후보를 잘라내고 경쟁력 없는 후보들로 판을 채워 시민들에게 승복하라는 것은 무도한 일"이라며 "이번 공천 파행이 보수 실패의 고리를 끊지 못한 대표적 사례가 될 것"이라고 지적했다.

그럼에도 불구하고 불출마를 결단한 이유에 대해서는 '대구 수성'의 절박함을 꼽았다.

주 의원은 "김부겸 후보와의 경쟁력을 생각하면 지금의 경선 구도로는 승리를 장담하기 어렵다"며 "제 문제가 앞에 서는 순간 공천 잘못이라는 본질은 흐려지고, 선거가 더 꼬이게 될 것"이라고 우려했다.

이어 "먹던 물에 침을 뱉지 않겠다. 저를 돕고 함께한 당원들과 척을 지고 싸우는 선거는 하지 않겠다"고 했다.

향후 거취와 관련해서는 당 혁신을 위한 투쟁을 이어가겠다는 의지를 분명히 했다. 주 의원은 "앞으로도 국민의힘의 타락한 정치, 패륜 정치와 타협하지 않겠다"며 "선거 때마다 반복되는 낙하산 전략공천과 불투명한 공천 구조를 고치고 보수가 다시 승리하는 당으로 돌아가도록 정치 인생을 걸겠다"고 강조했다.

마지막으로 주 의원은 장동혁 당대표를 향해 "덕이 없는데 지위가 높고 지혜가 적은데 꿈이 크면 화를 면하기 어렵다는 말을 명심하라"며 "나아가고 물러날 때를 알기 바란다"고 경고했다.

allpass@newspim.com

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李대통령 지지율 69% 고공행진 [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 역대 최고치인 69%를 다시 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20∼22일 만 18세 이상 1005명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답 비율은 직전 조사인 2주 전과 같은 69%로 집계됐다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 격주 단위로 발표되는 해당 여론조사에서 이 대통령 지지율은 3월 4주 이후 3연속 동률이다. 부정평가는 직전 조사보다 1%포인트(p) 하락한 21%로 나타났다. '모른다'거나 응답하지 않은 비율은 9%였다. 정당별 지지도는 더불어민주당은 1%p 오른 48%, 국민의힘은 3%p 떨어진 15%를 각각 기록했다. 양당 격차는 33%로 벌어졌다. 이로써 국민의힘은 2020년 9월 창당한 이래 역대 최저의 지지율을 기록했다. 개혁신당과 조국혁신당, 진보당이 모두 2%를 기록했고, '지지하는 정당이 없다'·'모른다'고 답하거나 무응답한 비율은 29%였다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 17.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-04-23 12:15
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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