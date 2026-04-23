주호영, 대구시장 선거 불출마 선언…"공천 농단 끊어내지 못해 송구"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"당의 잘못된 공천 구조 개선 실패"

"대구 내줘선 안 된다는 절박함에 결단"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 주호영 국민의힘 의원이 이번 6·3 지방선거 대구시장 선거에 출마하지 않겠다고 공식 선언했다.

주 의원은 23일 오후 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열고 "대구시장 경선 컷오프 효력정지 가처분 신청을 기각한 법원의 결정을 매우 아쉽게 생각한다"며 이같이 밝혔다.

주호영 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 "법원이 정당의 자율성 뒤로 숨어 공천의 민주주의 원칙을 따져 묻지 않은 점은 유감"이라면서도 "더 이상 제 출마 여부를 둘러싼 공방이 선거 본질을 흐리게 해서는 안 된다는 판단을 내렸다"고 설명했다.

앞서 국민의힘 공천관리위원회는 지난달 주 부의장을 컷오프(공천 배제)했고, 주 부의장은 이에 반발해 법적 대응을 이어왔다.

주 의원은 이번 컷오프를 "민심과 어긋난 잘못된 사례"라며 강하게 비판했다.

그는 "여론조사 1, 2위 후보를 잘라내고 경쟁력 없는 후보들로 판을 채워 시민들에게 승복하라는 것은 무도한 일"이라며 "이번 공천 파행이 보수 실패의 고리를 끊지 못한 대표적 사례가 될 것"이라고 지적했다.

그럼에도 불구하고 불출마를 결단한 이유에 대해서는 '대구 수성'의 절박함을 꼽았다.

주 의원은 "김부겸 후보와의 경쟁력을 생각하면 지금의 경선 구도로는 승리를 장담하기 어렵다"며 "제 문제가 앞에 서는 순간 공천 잘못이라는 본질은 흐려지고, 선거가 더 꼬이게 될 것"이라고 우려했다.

이어 "먹던 물에 침을 뱉지 않겠다. 저를 돕고 함께한 당원들과 척을 지고 싸우는 선거는 하지 않겠다"고 했다.

향후 거취와 관련해서는 당 혁신을 위한 투쟁을 이어가겠다는 의지를 분명히 했다. 주 의원은 "앞으로도 국민의힘의 타락한 정치, 패륜 정치와 타협하지 않겠다"며 "선거 때마다 반복되는 낙하산 전략공천과 불투명한 공천 구조를 고치고 보수가 다시 승리하는 당으로 돌아가도록 정치 인생을 걸겠다"고 강조했다.

마지막으로 주 의원은 장동혁 당대표를 향해 "덕이 없는데 지위가 높고 지혜가 적은데 꿈이 크면 화를 면하기 어렵다는 말을 명심하라"며 "나아가고 물러날 때를 알기 바란다"고 경고했다.

allpass@newspim.com