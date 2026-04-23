'3년 만의 신보' 선우예권 "리스트의 깊이와 정서에 매혹"

새 앨범 '리스트'… 전국 7개 도시 투어도





[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 피아니스트 선우예권이 3년 만에 새 스튜디오 앨범 '리스트'를 선보인다. 오는 5월 7일 유니버설뮤직을 통해 발매되는 이 앨범은 2020년 '모차르트', 2023년 '라흐마니노프, 리플렉션'에 이은 세 번째 스튜디오 작업이다. 수록곡 중 '위안'은 23일 선공개됐다.

3년 만에 신보를 내놓은 피아니스트 선우예권. [사진= 유니버설뮤직]

앨범에는 '위안', '사랑의 꿈', '메피스토 왈츠', '헝가리안 랩소디 제2번' 같은 대표작은 물론, 비교적 덜 알려진 '고타 군주들의 묘지 섬'도 담겼다. 여기에 '리골레토 패러프레이즈', 슈만-리스트의 '헌정', 멘델스존-리스트의 '노래의 날개 위에', 슈베르트-리스트의 '물레 돌리는 그레첸'과 '물방앗간 청년과 시냇물', 데사우어-리스트의 '유혹'까지, 리스트의 편곡 작품들을 폭넓게 수록했다.

선우예권은 "리스트에 관한 관심은 화려한 테크닉 너머에 존재한다"며 "저를 진정으로 매혹시키는 요소는 지극히 서정적인 '위안'에서부터 '메피스토 왈츠'의 극적이며 초월적인 순간까지, 리스트가 작품에 불어넣은 상상력의 깊이와 광대한 정서에 있다"고 했다. 그러면서 "궁극적인 목표는 화려한 기교의 향연으로 리스트를 소개하는 대신, 그의 음악이 지닌 풍부한 표현력과 철학적인 깊이를 드러내는 것"이라고 밝혔다.

선우예권은 "리스트는 '소리의 시인'"이라고 규정했다. "인간의 목소리가 지닌 본질을 간직하면서도, 피아노가 지닌 무한한 가능성으로 이를 새롭게 말하는 존재"라는 것이다.

2017년 반 클라이번 국제 콩쿠르에서 한국인 최초로 우승한 그는 직후 발매한 앨범 '클라이번 골드 2017'로 빌보드 클래식 앨범 차트 1위에 오르기도 했다.

새 앨범 발매와 함께 그는 5월 전국 7개 도시 투어 리사이틀에 나선다. 서울 공연은 오는 5월 30일 예술의전당 콘서트홀에서 열린다. 전반부는 슈베르트 소나타 제20번, 후반부는 새 앨범 수록곡인 리스트 작품들로 무대를 꾸민다.

fineview@newspim.com