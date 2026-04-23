전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.23 (목)
KYD 디데이
글로벌·중국 글로벌경제

속보

더보기

中 'BCI·수술 로봇·인공심장' 등 첨단 의료기술 의료보험체계 편입

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 중국 정부가 21일 첨단 의료기술 180개 항목을 의료보험에 추가했다.
  • 뇌-컴퓨터 인터페이스 삽입술과 인공심장 등 비용을 신설해 시장 선점을 가속화했다.
  • 환자 부담을 줄이고 산업 상업화 및 투명성을 높였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

첨단 의료기술 180개 항목 의료보험 공식 등재
'임상 필요성'과 '산업성' 동시 고려, 4대 기준 적용
가격거품 제거, 인공심장 수술비용 30% 이상 절감

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 정부가 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI), 인공심장, 수술 로봇 등 이른바 '첨단·정밀·고급(高精尖)' 의료기술을 의료보험 체계 내로 대거 편입하며 미래 의료 시장 선점에 박차를 가하고 있다.

21일 중국 경제일보는 당국이 최근 신기술 및 신제품과 관련된 의료보험 서비스 가격에 약 180개 항목을 새롭게 추가했다고 전했다. 이 같은 조치는 첨단 의료기술의 임상 적용을 앞당기고, 관련 산업의 상업적 선순환을 유도하기 위한 행보로 풀이된다.

경제일보는 국가의료보장국 관계자를 인용해 신규 의료 서비스 가격 항목 선정의 기준이 ▲기술의 성숙도 ▲임상적 필요성 ▲산업의 증량 가능성 ▲군중 및 의료보험 기금의 부담 능력 등이라고 밝혔다.

이는 단순히 환자의 의료 비용 절감에만 초점을 맞춘 것이 아니라, 첨단 의료 기술이 시장에서 지속 가능한 가치를 창출할 수 있는지를 종합적으로 판단했다는 의미라고 이 신문은 전했다.

의료업계 전문가들은 이번 조치와 관련해 가장 눈길을 끄는 대목으로 뇌-컴퓨터 인터페이스 기술을 신속히 제도권에 편입한 점을 꼽는다. 중국 당국이 지난 3월 세계 최초로 침습적 BCI 제품을 인가한 데 이어, 국가의료보장국이 이례적으로 발 빠르게 '침습적 BCI 삽입술' 비용 항목을 신설했다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자=(사진=바이두). 2026.04.23 chk@newspim.com

경제일보는 "과거에는 신기술이 승인된 후 의료기관이 비용을 청구하기까지 보통 1~2년의 대기 시간이 소요되었으나, 이번에는 국가의료보장국이 선제적으로 의료 서비스 가격 항목을 증설했다"고 설명했다.

현재 베이징, 후베이, 저장성 등지에서 책정된 침습적 BCI 삽입 비용은 회당 약 6,000~7,000위안(약 110만~130만 원) 수준인 것으로 알려졌다. 업계 전문가는 "명확한 가격 가이드라인이 제시됨에 따라 기업은 투자 회수 주기를 예측할 수 있고, 투자자와 병원 모두 확실한 근거를 가지고 사업에 임할 수 있게 됐다"고 밝혔다.

이번 조치에 따라 불합리한 의료 서비스 비용의 유통 구조가 개선됨으로써 환자들의 의료비 부담이 크게 경감될 것으로 기대된다. 국가의료보장국은 인공심장으로 불리는 '심실 보조 장치'의 가격 항목을 신설하는 과정에서 제조사들과의 직접적인 소통을 통해 과도한 중간 마진을 대폭 삭감했다.

인공심장 수술과 관련해 기업의 정당한 이윤은 보전하면서도, 기존 100만 위안(약 1억 9,000만 원)을 상회하던 전체 수술 비용을 70만 위안(약 1억 3,000만 원) 수준으로 낮추는 데 성공했다. 이는 환자의 비용 부담을 줄이는 동시에 고가 의료기기 시장의 투명성을 높인 사례로 평가받는다.

국가의료보장국 측은 "첨단 의료 기술의 혁신적인 성과가 실험실에 머물지 않고 빠르게 시장 가치로 전환될 수 있도록 정책적 뒷받침을 강화하겠다"고 강조했다. 이번 조치를 통해 중국은 자국 내 첨단 의료기기 산업의 경쟁력을 강화하는 한편, 고난도 의료 서비스의 대중화 시대를 앞당길 것으로 전망된다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 69% 고공행진 [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 역대 최고치인 69%를 다시 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20∼22일 만 18세 이상 1005명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답 비율은 직전 조사인 2주 전과 같은 69%로 집계됐다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 격주 단위로 발표되는 해당 여론조사에서 이 대통령 지지율은 3월 4주 이후 3연속 동률이다. 부정평가는 직전 조사보다 1%포인트(p) 하락한 21%로 나타났다. '모른다'거나 응답하지 않은 비율은 9%였다. 정당별 지지도는 더불어민주당은 1%p 오른 48%, 국민의힘은 3%p 떨어진 15%를 각각 기록했다. 양당 격차는 33%로 벌어졌다. 이로써 국민의힘은 2020년 9월 창당한 이래 역대 최저의 지지율을 기록했다. 개혁신당과 조국혁신당, 진보당이 모두 2%를 기록했고, '지지하는 정당이 없다'·'모른다'고 답하거나 무응답한 비율은 29%였다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 17.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-04-23 12:15
사진
정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동