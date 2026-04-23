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기가레인, AR 글라스 광학부품 국산화 국책과제 선정

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  • 반도체 나노 패터닝 전문기업 기가레인이 23일 AR 스마트글라스 광학부품 국산화 정부 국책과제에 선정됐다.
  • 2026년부터 2029년까지 4년간 진행되는 과제에서 차세대 광학 렌즈 설계 및 양산 기술 개발을 전담한다.
  • UV-NIL 공정 기술로 웨이브가이드 제조에 집중해 글로벌 경쟁사의 양산 한계를 돌파할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

향후 4년간 XR 스마트글라스 상용화 과제 핵심 연구기관 참여

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 반도체 나노 패터닝 및 미세구조 공정 장비 전문기업 기가레인이 AR(증강현실) 스마트글라스 광학부품 국산화를 위한 정부 국책과제에 선정됐다고 23일 밝혔다.

이번 과제는 2026년부터 2029년까지 4년간 진행되는 정부의 '시장창출형 AI 기반 XR 스마트글래스 상용화 기술개발' 사업이다. 기가레인은 핵심 연구기관으로 참여해 차세대 광학 렌즈 설계 및 전 공정 양산 기술 개발을 전담한다.

기가레인은 자외선 나노임프린트 리소그래피(UV-NIL) 플랫폼과 고정밀 건식 식각(ICP/DRIE) 기술을 보유하고 있다. 이번 과제에서는 NIL 공정을 활용한 '회절광학소자(DOE) 웨이브가이드(Waveguide)' 제조에 집중한다. 웨이브가이드는 디스플레이 영상을 사용자 시야로 투사하는 부품으로 스마트글라스의 화질과 착용감을 결정짓는 핵심 요소다.

[사진=기가레인]

구체적으로 ▲초고굴절 NIL 레진 자체 개발 ▲소프트 몰드(Soft Mold) 기반 비대칭(Slanted) 격자 공정 확보 ▲100나노미터(nm) 이하 초미세 메타아톰(Meta-atom) 공정 기술 확보 등 소재와 공정을 아우르는 나노 기술 개발을 추진한다.

유리 기판 대신 플라스틱 기판 기반 고정밀 광학 구조를 구현하는 것도 핵심 목표다. 경사형(Slanted)·블레이즈드(Blazed)·다단(Multi-level) 등 복잡한 3차원 격자 구조를 단일 공정으로 대면적·고속 전사하는 방식으로 시스루 화질 문제와 원가 부담을 동시에 해결한다는 구상이다.

기가레인은 과제 수행을 통해 인라인 자동화 양산 장비 공급과 소재·몰드를 아우르는 '장비+소재+공정' 통합 비즈니스 모델을 구축할 계획이다.

기가레인 관계자는 "글로벌 경쟁사들이 직면한 양산 한계를 돌파해 차세대 광학 산업의 주도권을 잡는 데 기여하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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