밀양시, 푸드테크 연구지원센터 유치 8개 기관과 협약

AI 핵심 요약beta
- 경남 밀양시가 22일 산관학연 8개 기관과 푸드테크 연구지원센터 유치를 위한 업무협약을 체결했다.
- 참여기관들은 연구인프라 활용, 블록체인·AI 기술 연구, 인력양성, 기술사업화 등 전반 협력을 약속했다.
- 안병구 시장은 밀양을 식품산업 중심지로 육성하겠다고 밝히며, 같은 날 부산대 푸드테크 포럼도 열렸다.
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[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시는 22일 농림축산식품부 푸드테크 연구지원센터 공모 유치를 위해 산·관·학·연 8개 기관과 시청에서 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약식에는 김명주 경남도 경제부지사, 안병구 밀양시장, 최재원 부산대 총장, 이기원 월드푸드테크협의회장, 백현동 한국식품연구원장, 한기민 경남항노화연구원장, 김정환 경남테크노파크원장, 구주완 ㈜미스터아빠 본부장 등 참석했다.
이번 협약은 지역 푸드테크 산업 육성과 공모사업 공동 대응을 목표로 했다.
참여기관들은 푸드테크 연구지원센터 인프라 공동 활용, 블록체인 스마트유통 기술 연구·실증, AI·빅데이터 스마트푸드 시범사업, 전문인력 양성, 기업 기술사업화·수출 지원 등 전반 분야 협력을 약속했다.
안병구 밀양시장은 "이번 협약으로 밀양이 푸드테크 연구지원센터 유치 첫걸음을 뗐다"며 "산·관·학·연 협력 통해 식품산업 중심지로 육성하겠다"고 말했다.
같은 날 부산대 주최 '푸드테크 스마트유통 포럼'이 밀양에서 열려 스마트유통 공모 대응 전략과 정책 기술 방향을 논의했다. 포럼은 기관 간 정보 교류의 장으로, 밀양 푸드테크 센터 유치에 기여할 전망이다.
이 협약은 밀양의 푸드테크 산업 기반 마련과 농식품부 공모 성공 가능성을 높이는 핵심 조치로 평가된다.
news2349@newspim.com