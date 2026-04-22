전남도, 앵커기업 유치 총력…"'핀셋형 유치 전략' 강화

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기업유치 특별전담반 회의…현장 중심 맞춤형 전략 등 논의

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전라남도가 전남광주 통합특별시 출범을 앞두고 앵커기업 중심 투자유치에 속도를 내고 있다.

전남도는 22일 도청 정약용실에서 '전남광주통합특별시 기업유치 특별전담반' 4차 회의를 열고 투자유치 추진 상황과 실질적 성과 창출 방안을 점검했다. 이번 회의는 지난 2월 25일 첫 회의 이후 이어진 대응체계의 일환으로 변화하는 경제 여건에 맞춘 전략 점검과 실행력 강화에 초점을 맞췄다.

기업유치 특별전담반 회의. [사진=전남도] 2026.04.22 ej7648@newspim.com

김영록 전남지사가 주재한 이날 회의에는 김기홍 전략산업국장을 포함한 실국장 8명이 참석해 핵심 기업별 유치 진행 상황과 대응 전략을 논의했다.

참석자들은 그간 기업 접촉 및 유치 활동 성과를 공유하고 산업 생태계 파급효과가 큰 앵커기업을 중심으로 맞춤형 투자 제안과 단계별 후속 대응 방안을 집중 논의했다.

특히 단순 접촉을 넘어 실제 투자 의사결정으로 이어지도록 기업 수요 기반의 '핀셋형 유치 전략'을 강화하기로 했다. 전남도는 최근 실국장 중심 기업 방문과 현장 상담, 맞춤형 제안 활동을 확대하며 현장 밀착형 유치 활동을 강화하고 있다.

김 지사는 "어려운 경제 여건 속에서도 투자협약과 생산시설 증설 등 성과가 가시화되고 있다"며 "기업 관심을 실제 투자로 연결하는 실행력이 중요하다"고 강조했다. 이어 "통합특별시 출범까지 약 70일 남은 지금이 투자유치의 성패를 좌우할 시기"라며 적극적인 대응을 주문했다.

전남도는 앞으로 특별전담반을 중심으로 투자유치 점검을 지속하고 AI·에너지·첨단제조 등 미래 산업 중심의 대규모 투자 유치를 통해 산업 기반 구축과 청년 일자리 확대에 나설 방침이다.

ej7648@newspim.com