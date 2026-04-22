인천 주문도~아차도 해상교량 건설…657억 투입 2031년 완공

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인천 강화군 주문도~아차도 해상교량 조감도 [조감도=인천시 강화군]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 강화도 서쪽의 주문도와 아차도를 잇는 해상교량이 건설된다.

인천시 강화군은 서도면 주문도와 아차도를 잇는 연도교 사업이 행정안전부 지방재정 중앙투자심사를 통과했다고 22일 밝혔다.

이 사업은 주문도와 아차도를 연결하는 길이 550ｍ, 왕복 2차로의 해상 교량을 건설하는 것으로 2031년까지 모두 657억원이 투입된다.

앞서 강화군은 지난 2022년 중앙투자심사에서 총사업비 300억원 규모로 조건부 승인을 받았으나 실시설계 과정에서 공사비가 늘어나 이번에 재심사를 받았다.

강화군은 연도교가 건립되면 주문도에 집중된 공공기관과 생활 편의시설을 아차도 주민들이 쉽게 이용할 수 있어 정주 여건이 개선되고 관광객 증가로 지역 경제도 활성화할 것으로 기대하고 있다.

박용철 강화군수는 "주문∼아차 연도교는 섬 주민들의 생활 불편을 해소하기 위한 핵심 기반 시설이다"며 "교량이 차질없이 건설될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com