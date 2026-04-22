강삼영 예비후보 "기후위기 대응 생존의 문제"

"학교가 살아있는 환경교육 교과서가 돼야 한다"

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강삼영 강원도교육감 예비후보는 22일 '실천하는 생태·환경교육'을 강원도에서 실현하겠다고 발표했다.

강 후보는 "기후위기 대응은 더 이상 선택의 문제가 아니라 생존의 문제"라며 "미래 시민에게는 탄소 저감과 자원 절약, 그리고 자연과의 공존이 필수적인 삶의 규범으로 자리매김해야 한다"고 강조했다.

그는 현재 교육이 기후위기를 배우면서도 삶의 변화를 이끌어내지 못하고 있다고 지적했다. 이에 따라 강원 교육이 학교 공간 및 학생의 삶을 바꾸는 녹색 전환을 추구해야 한다고 말했다.

강삼영 예비후보.[사진=강삼영 선거사무소] 2026.04.22 onemoregive@newspim.com

그가 제시한 첫 번째 정책은 '학교 온도 3도 낮추기 프로젝트'다. 이 프로젝트는 운동장과 유휴부지를 활용해 학교 숲과 바람길을 조성하여 기온을 낮추고 미세먼지를 줄이는 방법을 포함한다.

또 건물 외부에 녹화 시스템을 도입해 냉방 에너지를 절감할 계획이라고 전했다. 더불어 학교 주차장에 태양광 캐노피를 설치해 전력을 공급하고, 이를 냉방비로 재투자하여 에너지 자립성을 높이겠다고 밝혔다.

강 후보는 두 번째 정책으로 '폐교 활용 햇빛 발전소'를 소개했다. 그는 이 사업을 통해 지역 사회와 교육의 상생 구조를 조성하겠다고 밝혔다. 폐교와 유휴부지에 태양광 발전소를 설치하고, 발생한 수익을 지역 평생교육 활성화 기금으로 적립해 교육 복지에 환원하겠다는 계획이다.

세 번째로 그는 탄소중립 및 RE100 학교 운영을 통한 생태전환 프로젝트 수업을 발표했다. 이 수업은 학교 전력을 재생 에너지로 단계적으로 전환하고 학교 전반에 에너지 절약과 자원 순환 개념을 적용하는 데 중점을 두겠다고 설명했다.

강삼영 후보는 "학교가 살아있는 환경교육 교과서가 되어야 한다"며 "강원에서 시작하는 생태전환교육이 대한민국 교육의 새로운 기준이 되도록 하겠다"고 강조했다.

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