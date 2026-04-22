섬진강 가르는 '광양 짚와이어' 관광객 발길 증가

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SNS 입소문 확산...경관·체험 결합 주효

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 광양시 섬진강 짚와이어 '섬진강별빛스카이'가 방송 노출 이후 입소문을 타며 관광객 발길이 이어지고 있다.

광양시는 봄철 야외활동 수요 증가와 함께 '섬진강별빛스카이'가 온라인과 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 관심이 확대되고 있다고 22일 밝혔다.

광양 짚와이어 '섬진강 별빛 스카이'. [사진=광양시] 2026.04.22 chadol999@newspim.com

이 시설은 망덕산과 배알도 수변공원을 잇는 길이 약 898m 규모로 활강 4라인과 회수 1라인 등 총 5개 라인으로 구성됐다. 망덕포구를 출발해 배알도 수변공원과 섬 정원을 연결하는 삼각형 동선을 갖춘 체험형 관광 콘텐츠다.

출발대까지는 약 280m 구간 모노레일이 운행되며, 해발 197m 높이에서 섬진강과 망덕포구, 이순신대교를 조망할 수 있다.

최근 방송 프로그램 '어디든 간대호' 광양 편에서 체험 장면이 소개되며 관심이 확산됐다.

이용 요금은 성인 2만5000원, 청소년·군인 2만원, 어린이 1만원이며 단체·시민·유공자 등에 할인 혜택이 적용된다. 이용은 신장 140cm 이상, 체중 45~105kg 대상이며 운영시간은 오전 10시부터 오후 6시까지다.

시 관계자는 "경관과 체험, 산책을 함께 즐길 수 있는 관광 콘텐츠로 가족 단위와 체험형 관광 수요에 부응하고 있다"고 말했다.

chadol999@newspim.com