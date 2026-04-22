부산교육청, 초등생 대상 '국악 예술 체험활동' 운영

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180학급 교실음악회 및 춤 체험

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 전통문화에 대한 학생들의 자긍심과 예술적 감수성을 높이고, 전통음악 향유 기회 확대를 위해 초등학생 대상 '국악 예술 체험교육'을 운영한다고 22일 밝혔다.

'초등 국악 예술 체험활동'은 ▲국악 연주단의 '찾아가는 교실음악회' ▲강강술래를 체험하는 '신명나게 춤추자' 등으로 구성됐으며, 국립부산국악원과의 협력을 통해 운영한다.

부산교육청이 전통문화에 대한 학생들의 자긍심과 예술적 감수성을 높이고, 전통음악 향유 기회 확대를 위해 초등학생 대상 '국악 예술 체험교육'을 운영한다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

지난 2월 희망하는 초등학교를 대상으로 신청을 받아 '찾아가는 교실음악회' 180학급, '신명나게 춤추자' 123학급을 선정했고, 4월부터 운영에 들어갔다.

학생들은 교과서에 실린 국악곡을 활용한 가창·감상·국악기 및 전래놀이 체험 등의 학생 주도형 전통 예술활동에 참여한다.

김석준 교육감은 "우리 학생들이 전문가와 함께하는 체험활동으로 국악에 대한 심미적 안목을 기르고 나아가 우리 고유의 감성적 창의성을 함양할 수 있도록, 앞으로도 지역 예술기관과 유기적 협력을 이어나가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com