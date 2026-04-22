더윈드, 팡스타엔터와 협업 파트너십…새 도약 나선다

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 더윈드가 팡스타엔터테인먼트와 협업 파트너십을 체결하며 새로운 도약에 나선다.

소속사 팡스타엔터테인먼트는 22일 위드어스엔터테인먼트 소속 보이그룹 더윈드와 협업 파트너십을 체결했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 더윈드. [사진=위드어스엔터테인먼트] 2026.04.22 moonddo00@newspim.com

더윈드는 팡스타엔터와 협력 체제 아래 새로운 도약에 나설 예정으로, 팡스타엔터는 이번 파트너십을 통해 더윈드의 매니지먼트와 마케팅을 비롯한 그룹 활동 전반을 총괄한다.

특히 이번 파트너십은 더윈드의 새로운 챕터를 여는 협업으로, 변화된 방향성과 글로벌 도약을 위해 추진됐다. 팡스타엔터는 그간 다져온 전문성을 바탕으로 아티스트의 성장을 도모하고, 더윈드는 활동 영역을 넓히며 다양한 프로젝트와 새로운 콘셉트로 변화를 이어갈 전망이다.

2023년 데뷔한 더윈드는 '유스틴(Youth_Teen)'을 키워드로 한 청량 콘셉트로 K팝 팬들의 많은 사랑을 받아왔다. 지난해 3월 발매한 싱글 2집 '온리 원 스토리(Only One Story)'로 자체 최고 앨범 판매량을 경신하며 '커리어 하이'를 달성했다. 또한 전곡이 태국 아이튠즈 톱 송 차트에 오르며 글로벌 인기를 입증했다.

더윈드의 새로운 시작에 함께하는 팡스타엔터는 에이티즈의 성공 신화를 함께한 방재혁 대표가 설립한 종합 엔터테인먼트 회사다. 아티스트의 개성과 성장 가능성을 중심에 둔 기획과 운영을 핵심 가치로 내세우며, 단순한 매니지먼트를 넘어 글로벌 시장 확장까지 아우르는 종합 엔터테인먼트사로서 입지를 다져갈 계획이다.

한편, 더윈드는 팡스타엔터와 함께 다양한 프로젝트를 선보일 예정이다.

moonddo00@newspim.com