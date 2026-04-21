김해시, 2천년 역사 '장군차' 햇차 수확…기후 안정 품질 향상

AI 핵심 요약beta
- 경남 김해의 2천년 역사 장군차 햇차 수확이 19일부터 시작됐다.
- 안정적인 겨울 기후와 양호한 봄 생육 환경으로 전년 대비 품질 향상이 기대된다.
- 장군차는 카테킨·아미노산 풍부하고 국내외 품질 인정받은 명품차로 자리 잡았다.
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[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 2천년 역사를 지닌 경남 김해 '장군차'의 올해 햇차 수확이 시작됐다. 안정적인 기후 속에 생육 여건이 양호해 품질 향상이 기대된다.
21일 김해시에 따르면 지역 내 장군차 재배농가에서는 지난 19일부터 햇차 수확에 들어갔다. 시는 겨울철 기온이 비교적 안정적이었고 봄철 생육 환경도 양호해 전년 대비 품질이 우수할 것으로 보고 있다.
장군차는 서기 48년 가야 수로왕의 왕비 허황옥이 인도에서 가져온 차 씨앗에서 유래한 것으로 전해진다. 우리나라 최초 전통차라는 상징성과 함께 김해 지역에서 오랜 기간 재배·계승되며 지역 정체성을 대표하는 작목으로 자리 잡았다.
품질 경쟁력도 강점이다. 장군차는 일반 녹차보다 잎이 크고 두꺼운 대엽종으로 카테킨, 아미노산, 미네랄 함량이 풍부하다. 떫은맛이 적고 단맛과 감칠맛이 뛰어나며, 100도 고온에서도 풍미를 유지하는 특징을 보인다.
이 같은 우수성을 바탕으로 세계차연합회 국제명차품평대회 최고상 수상, 대한민국 '올해의 명차' 선정 등 국내외에서 품질을 인정받았다.
시는 장군차 산업 육성을 위해 재배기술 지도와 품질관리 강화, 가공·유통 기반 확충을 지속 추진하고 있다. 온라인 판로 확대와 브랜드 고도화에도 힘을 싣고 있다.
조규범 김해시농업기술센터 소장은 "장군차는 김해만의 역사성과 경쟁력을 갖춘 명품차"라며 "생산부터 가공·유통·홍보까지 전방위 지원으로 농가 소득과 지역경제 활성화를 견인하겠다"고 말했다.
시는 향후 장군차를 체험형 관광 콘텐츠와 연계해 지역 대표 브랜드로 육성한다는 계획이다.
news2349@newspim.com