수원 일월·영흥수목원서 '수원수목원 봄 밤빛정원' 운영

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 21일 5월 1일부터 30일까지 매주 금토요일 일월·영흥수목원에서 봄 밤빛정원을 연다.
- 운영 시간을 연장하고 동화 테마 특별 전시와 봄꽃 주제 정원을 선보인다.
- 밤빛 정원산책 등 야간 프로그램과 주민 공연을 운영한다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 5월 1일부터 30일까지 매주 금·토요일 일월·영흥수목원에서 '2026년 수원수목원 봄 밤빛정원'을 연다고 21일 밝혔다.
행사 기간에 일월·영흥수목원 운영 시간을 연장한다.
주제 정원·온실은 오전 9시 30분부터 오후 9시까지(입장 마감 오후 8시 30분), 방문자센터는 오전 9시부터 오후 9시 30분까지 운영한다.
친숙한 동화 속 이야기를 접목한 특별 전시를 한다.
일월수목원 전시온실에서는 '꽃에서 태어난 소녀, 엄지공주', 영흥수목원 전시온실에서는 '헨젤과 그레텔: 유혹의 숲'을 운영한다.
봄꽃으로 가득한 주제 정원도 볼거리다.
일월수목원에서는 튤립·팬지 등 봄꽃을 시작으로 5월 중순 이후에는 블루세이지·알리움 등 파랑·보라·흰색 계열 초화로 꾸민 청량한 정원을 감상할 수 있다.
영흥수목원에서는 부채붓꽃·카마시아·산딸나무 등 다채로운 봄 식물이 방문객을 맞는다.
야간 특별 프로그램으로는 '밤빛 정원산책', '밤에 빛나는 나의 화분 만들기(밤빛나)', '압화 한지등불 만들기'를 운영한다.
우쿨렐레·첼로 등 8개 팀이 참여하는 주민 참여 공연도 볼 수 있다.
프로그램 신청과 공연 일정은 수원수목원 홈페이지에서 확인할 수 있다.
수원시 공원녹지사업소 관계자는 "엄지공주, 헨젤과 그레텔 등 특별 전시와 주민 참여 공연 등 다채로운 프로그램을 준비했다"며 "봄꽃이 어우러진 설렘 가득한 봄 밤, 빛과 자연이 조화를 이루는 수원수목원에서 힐링하며 쉬어가시길 바란다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com