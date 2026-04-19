[프로축구] '서울에 뺨 맞은' 울산, 광주 5-1 완파…'13kg 감량' 말컹의 활약 빛나

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=프로축구 K리그1 올산 HD가 안방에서 광주FC에 완승을 거뒀다.

울산은 19일 울산 문수축구경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 8라운드 홈 경기에서 광주를 5-1로 완파했다. 지난 15일 홈에서 열린 FC서울과 2라운드 순연 경기에서 4-1로 패했을 때와는 딴판인 모습이다.

[서울=뉴스핌] 말컹이 19일 울산문수축구경기장에서 열린 광주와 경기에서 2골 1도움으로 환상적인 활약을 펼쳤다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.04.19 willowdy@newspim.com

이날 울산은 광주에 승리를 거둔 덕에 1위 서울(6승 1무·승점19)을 승점 3점차(5승 1무 2패·승점 16)로 바짝 추격 중이다. 반면 광주는 4연패를 하며 최하위(1승 3무 4패·승점6)에서 벗어나지 못하고 있다.

올 시즌 13kg을 감량한 스트라이커 말컹이 최전방으로 나섰다. 울산은 전반 18분 정승현의 선제골로 첫 득점을 알렸다. 말컹의 크로스를 정승현이 헤더로 마무리했다.

광주도 반격에 나섰다. 1분 뒤 김진호의 패스를 안혁주가 페널티 지역 오른쪽에서 헤더로 떨어뜨렸다. 신창무가 이를 놓치지 않고 왼발 발리슈팅으로 경기의 균형을 맞췄다.

그러나 전반 26분 이규성의 크로스를 받은 말컹이 수비수를 이겨내고 오른발 슈팅으로 골문을 울렸다. 지난 11일 인천전, 15일 서울전과 이날 광주전까지 3경기 연속으로 골을 기록했다.

[서울=뉴스핌] 신창무가 19일 울산 문수축구경기장에서 열린 현대HD와 경기에서 전반20분에 균형골을 넣었다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.04.19 willowdy@newspim.com

후반에서도 말컹의 발을 불이 붙었다. 후반 12분 페널티킥을 유도한 그는 이를 득점으로 예고하며 3-1로 격차를 벌렸다. 기세가 오른 울산은 후반 33분 스트라이커 허율을 말컹 대신 투입해 쐐기골을 뽑았다. 여기에 후반 추가시간에 이동경이 페널티킥으로 마무리 득점에 성공해 5-1 대승으로 경기를 마무리했다.

패배도 패배지만, 광주는 핵심 공격수 신창무, 최경록이 부상으로 쓰러졌다. 결국 새로운 공격 활로를 찾지 못한 것이 뼈아팠다.

willowdy@newspim.com