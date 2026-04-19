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AI 핵심 요약

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  • 뉴스1이 19일 실국본부장 등 인사를 단행했다.
  • 디지털콘텐츠국장 이충원, 한민족센터 본부장 이동칠로 발령했다.
  • 부국장 류지복 등, 부서장 다수 교체했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◇ 실·국·본부장

▲ 디지털콘텐츠국장 이충원 ▲ 한민족센터 본부장 이동칠

◇ 부실·부국·부본부장

▲ 기획조정실 부실장 류지복 ▲ 디지털콘텐츠국 부국장 겸 영상미디어부장 이상헌 ▲ 편집국 콘텐츠융합실장 안승섭 ▲ 편집국 정치담당 부국장 송수경 ▲ 편집국 경제담당 부국장 강영두 ▲ 편집국 전국·사회담당 부국장 임주영 ▲ 편집국 국제담당 부국장 이윤영 ▲ 편집국 외국어담당 부국장 이광철 ▲ 편집국 콘텐츠혁신담당 부국장(고충처리인 겸임) 조재영

◇ 부·팀장 등

▲ 미디어전략팀장 이준서 ▲ 미디어DX센터 부장직무대행 서현경 ▲ 영어영상팀장 박인영 ▲ DB·출판부장 이상학 ▲ 독자부장 최현석 ▲ 정치부장 안희 ▲ 외교안보부장 김호준 ▲ 사진부장 이정훈 ▲ 경제부 디지털자산팀장 한지훈 ▲ 산업부장 박용주 ▲ 소비자경제부장 안용수 ▲ 증권부장 이귀원 ▲ 국제경제부장 황정우 ▲ 사회부장 성혜미 ▲ 스포츠부장 김동찬 ▲ 경기취재본부장 김인유 ▲ 울산취재본부장 홍창진 ▲ 광주·전남취재본부장 여운창 ▲ 대전·충남취재본부장 김남권 ▲ 충북취재본부장 심규석 ▲ 제주취재본부장 김지훈 ▲ 국제뉴스1부장 강건택 ▲ 영문뉴스부장 변덕근 ▲ 영문경제뉴스부장 이준승 ▲ 콘텐츠총괄부장 윤고은 ▲ 그래픽뉴스부장 김토일 ▲ 미주총국장(내정) 정윤섭 ▲ 유럽총국장(내정) 황윤정

lahbj11@newspim.com

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李대통령, 오늘 홍준표와 오찬 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다. 홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북을 통해 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍 수석(홍익표 정무수석)이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 말했다. 이어 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 덧붙였다. 홍준표 전 대구시장 [사진=뉴스핌 DB] 정치권에 따르면 이 대통령과 홍 전 시장의 오찬은 오는 17일 진행될 것으로 관측된다. 보수 진영에서 대선 후보로도 활동했던 홍 전 시장은 지난해 국민의힘 대선 후보 경선에서 고배를 마신 뒤 현재는 당적이 없는 상태다. 최근에는 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다. oneway@newspim.com 2026-04-16 15:57
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상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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