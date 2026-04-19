AI 핵심 요약beta
- 뉴스1이 19일 실국본부장 등 인사를 단행했다.
- 디지털콘텐츠국장 이충원, 한민족센터 본부장 이동칠로 발령했다.
- 부국장 류지복 등, 부서장 다수 교체했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 실·국·본부장
▲ 디지털콘텐츠국장 이충원 ▲ 한민족센터 본부장 이동칠
◇ 부실·부국·부본부장
▲ 기획조정실 부실장 류지복 ▲ 디지털콘텐츠국 부국장 겸 영상미디어부장 이상헌 ▲ 편집국 콘텐츠융합실장 안승섭 ▲ 편집국 정치담당 부국장 송수경 ▲ 편집국 경제담당 부국장 강영두 ▲ 편집국 전국·사회담당 부국장 임주영 ▲ 편집국 국제담당 부국장 이윤영 ▲ 편집국 외국어담당 부국장 이광철 ▲ 편집국 콘텐츠혁신담당 부국장(고충처리인 겸임) 조재영
◇ 부·팀장 등
▲ 미디어전략팀장 이준서 ▲ 미디어DX센터 부장직무대행 서현경 ▲ 영어영상팀장 박인영 ▲ DB·출판부장 이상학 ▲ 독자부장 최현석 ▲ 정치부장 안희 ▲ 외교안보부장 김호준 ▲ 사진부장 이정훈 ▲ 경제부 디지털자산팀장 한지훈 ▲ 산업부장 박용주 ▲ 소비자경제부장 안용수 ▲ 증권부장 이귀원 ▲ 국제경제부장 황정우 ▲ 사회부장 성혜미 ▲ 스포츠부장 김동찬 ▲ 경기취재본부장 김인유 ▲ 울산취재본부장 홍창진 ▲ 광주·전남취재본부장 여운창 ▲ 대전·충남취재본부장 김남권 ▲ 충북취재본부장 심규석 ▲ 제주취재본부장 김지훈 ▲ 국제뉴스1부장 강건택 ▲ 영문뉴스부장 변덕근 ▲ 영문경제뉴스부장 이준승 ▲ 콘텐츠총괄부장 윤고은 ▲ 그래픽뉴스부장 김토일 ▲ 미주총국장(내정) 정윤섭 ▲ 유럽총국장(내정) 황윤정
lahbj11@newspim.com