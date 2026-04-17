함양군, 제6회 대한민국 축제 엑스포 참가…산삼축제 홍보 강화

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지역 관광자원·주요 관광 시책 연계



[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군이 수원에서 열리는 전국 축제 박람회에 참가해 대표 축제인 산삼축제 알리기에 나섰다.

경남 함양군이 17일부터 19일깢 사흘간 수원컨벤션센터에서 열리는 제6회 대한민국 축제 엑스포에서 '제21회 함양산삼축제' 홍보관을 운영하고 있다.[사진=함양군] 2026.04.17

군은 17일부터 19일까지 사흘간 수원컨벤션센터에서 개최되는 '제6회 대한민국 축제 엑스포'에 참가해 '제21회 함양산삼축제' 홍보를 집중 추진한다고 밝혔다.

이번 엑스포는 전국 지방자치단체와 기업 등 100여 개 기관이 참여해 지역 축제와 관광 콘텐츠를 소개하는 행사다. 군은 오는 10월 열리는 산삼축제를 중심으로 지역 관광자원과 주요 관광 시책을 연계해 홍보에 나선다.

현장에서는 관람객 참여형 프로그램을 강화했다. 5년근 산양삼을 활용한 '나만의 산삼주 만들기' 체험을 비롯해 '황금산삼을 찾아라', SNS 팔로우 이벤트 등을 운영해 방문객 유입을 유도한다. 18일에는 '오르GO 함양' 모바일 앱 홍보와 참여 이벤트도 병행해 관광 접근성을 알릴 계획이다.

군은 이번 박람회를 계기로 본격적인 축제 마케팅에 속도를 낼 방침이다. 군 관계자는 "산삼축제 고유의 경쟁력을 적극 부각해 전국 단위 관광객 유치에 집중하겠다"고 말했다.

함양산삼축제는 지리산과 덕유산 일대에서 자란 산양삼을 주제로 한 지역 대표 건강 축제로, 2026~2027년 경상남도 문화관광축제로 선정됐다. 올해 행사는 10월 7일부터 11일까지 5일간 함양 상림공원 일원에서 열린다.

yun0114@newspim.com