조규일 진주시장, 국힘 경선 배제 반발…"재심 없으면 무소속 출마"

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[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 조규일 경남 시장이 국민의힘 경남도당 공천관리위원회의 경선 배제 결정에 대해 강하게 반발하며 재심을 요구했다.

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 조규일 경남 진주시장이 16일 오전 진주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 국민의힘 경남도당 공천관리위원회의 경선 배제 결정에 대해 강하게 반발하며 재심을 요구하고 있다. 2026.04.16

조 시장은 16일 오전 진주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "공천관리위가 경선 배제 결정을 내리면서 구체적인 평가 기준과 이유를 공개하지 않았다"며 "소명 기회조차 주어지지 않은 절차상의 불공정이 심각하다"고 반발했다.

그는 "저는 진주의 미래를 위해 헌신해 온 시장이자 당원으로서 이번 결정은 도저히 납득하기 어렵다"며 "정당의 공정성과 투명성을 훼손한 중대한 사안"이라고 밝혔다.

이어 "여론조사에서 압도적인 경쟁력을 보였던 후보를 배제한 것은 지역 민심을 무시한 결정"이라며 "이는 경남도지사와 지방 의원 선거에도 부정적인 영향을 줄 것"이라고 주장했다.

조 시장은 이날 "국민의힘 중앙당 공관위에 재심을 청구하겠다"고 말했다. 그는 "중앙당에서 현명한 판단으로 재심을 수용해 공정한 경선 기회를 부여하길 바란다"며 "그렇지 않을 경우 무소속 출마도 불사하겠다"고 강조했다.

조 시장은 "진주의 주인은 시민이며, 지방선거는 시민의 민의로 결정되어야 한다"며 "진주시 발전을 위해 어떠한 형식으로든 시민과 함께하겠다"고 덧붙였다.

한편 국민의힘 경남도당 공천관리위원회는 지난 15일 조규일 시장을 컷오프시켰다 이에 따라 진주시장 선거에는 강갑중, 김권수, 박명균, 한경호, 황동간 예비후보가 본경선에서 맞붙는다.

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