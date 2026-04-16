라이즈, 한국·일본·태국 페스티벌 장악…글로벌 톱티어 발돋움

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 라이즈(RIIZE, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 글로벌 무대를 장악하며 '페스티벌 최강자' 면모를 다시 한번 입증했다.

TV아사히 주최 뮤직 페스티벌 '더 퍼포먼스'에 출연한 라이즈. [사진=The Performace]

라이즈는 지난 10~11일 일본 K아레나 요코하마에서 개최된 TV아사히 주최 뮤직 페스티벌 '더 퍼포먼스(The Performance)'에 출연, 'Lucky'(럭키), 'All of You'(올 오브 유), 'Flashlight'(플래시라이트) 등 일본 발표곡을 포함한 히트곡 무대를 선보였으며, 자연스럽게 관객들의 떼창을 유도하고 'Boom Boom Bass'(붐 붐 베이스) 무대에서 일본 그룹 더 램페이지(THE RAMPAGE)와 컬래버레이션해 현장을 뜨겁게 달궜다.

'러브썸 페스티벌'에 출연한 라이즈. [사진=2026 LOVESOME]

또한 지난 12일 서울 연세대학교 노천극장에서 진행된 '러브썸 페스티벌(LOVESOME FESTIVAL)'에 등장, 'Get A Guitar'(겟 어 기타), 'Love 119'(러브 원원나인), 'Fly Up'(플라이 업) 등 밴드 세션의 연주와 함께 청춘 에너지가 인상적인 퍼포먼스와 핸드마이크 라이브를 선사했으며, 객석에서 앙코르 요청이 쇄도한 가운데 'Bag Bad Back'(백 배드 백) 깜짝 무대까지 보여줘 헤드라이너로서 페스티벌의 대미를 장식했다.

'K2O 송크란 뮤직 페스티벌' 에 출연한 라이즈. [사진=K2O Festival] 'K2O 송크란 뮤직 페스티벌' 에 출연한 라이즈. [사진=K2O Festival]

이후 라이즈는 14일(현지시간) 태국 최대 규모 축제인 송크란 시즌에 맞춰 방콕 라차다 로드에 위치한 S2O 랜드에서 열린 'K2O 송크란 뮤직 페스티벌(K2O Songkran Music Festival)' 스테이지에도 올라, 현장에 모인 수많은 관객들과 호흡하며 'Memories'(메모리즈), 'Siren'(사이렌), 'Talk Saxy'(토크 색시), 'Impossible'(임파서블), '9 Days'(나인 데이즈), 'Show Me Love'(쇼 미 러브) 등 열정 가득한 무대로 1시간 가량의 러닝타임을 채웠다.

한편, 라이즈는 16일 일본 후지TV 신규 음악 방송 'STAR'(스타)에 출연해 'All of You' 무대를 펼치며, 19일 0시 일본 TV 애니메이션 '킬블루(Kill Blue)' 엔딩 테마곡 'KILL SHOT'(킬샷) 음원을 공개하고 '열일'을 이어간다.

jyyang@newspim.com