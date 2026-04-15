전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

복기왕, 李대통령 인권·외교 기조 지지…"인권은 타협 불가한 보편 가치"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 복기왕 더불어민주당 의원이 15일 이재명 대통령의 인권 기조를 옹호했다.
  • 인권은 타협할 수 없는 보편적 가치라며 중동사태 이스라엘 행태를 비판했다.
  • 이재명 정부의 품격 있는 실용 외교를 강조하며 국제사회 책임을 다하겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 복기왕 더불어민주당 의원이 15일 이재명 대통령의 인권 및 외교 기조를 옹호하며 "인권은 결코 타협할 수 없는 보편적 가치"라고 강조했다.

복 의원은 이날 논평을 통해 "인권변호사라는 평생의 소명을 가슴에 품어온 이재명 대통령에게 인권은 결코 타협할 수 없는 인류 보편의 가치"라며 이같이 밝혔다.

복기왕 더불어민주당 의원 [사진=뉴스핌DB]

복 의원은 최근 중동사태와 관련해 "지금 우리는 참혹한 역사의 역설을 목도하고 있다"며 "과거 유대인 학살의 피해자였던 이들이 오늘날 가해자로 둔갑하여 또 다른 비극을 낳는 현실에 전 세계가 깊은 고민에 빠졌다"고 짚었다.

이어 "국제사법재판소(ICJ)는 이스라엘의 행위를 제노사이드 협약 위반으로 결정하며 민간인 살상 중단과 인도적 지원을 명령했고 국제형사재판소(ICC)는 전쟁범죄 혐의로 네타냐후 총리에 대한 체포영장을 발부했다"며 "이는 지금의 이스라엘이 얼마나 위험한 길을 걷고 있는지 보여주는 엄중하고 명확한 경고"라고 했다.

그러면서 "과거의 나치즘과 파시즘을 연상시키는 반인권적 행태, 그리고 전쟁을 촉발하는 거짓 정보의 의혹들 속에서 인권변호사 출신 지도자가 침묵하는 것은 역사를 외면하는 일"이라며 "이재명 대통령이 국제사회의 비판을 수용하고 객관적인 우려를 표명하는 것은 인류 보편의 원칙을 지키기 위한 지극히 합리적이고 당당한 행보"라고 했다.

복 의원은 "우리의 아픈 역사를 잊지 않듯 타인의 고통에도 눈감지 않는 것, 그리고 보편적 인권이라는 원칙 위에서 실리를 도모하는 것이 이재명 정부가 가고자 하는 품격 있는 실용 외교"라고 했다.

복 의원은 "이재명 대통령과 함께 대한민국은 국제사회의 책임 있는 일원으로서 인권과 국익이 조화되는 길을 흔들림 없이 걸어가겠다"고 강조했다. 

jeongwon1026@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동