김교흥 문체위원장 "콘텐츠 기업 특성 반영한 차별화 육성 정책 필요"

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15일 국회서 기업육성 정책 토론회 개최

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김교흥 국회 문화체육관광위원회 위원장(인천 서구갑)은 15일 국회에서 '콘텐츠산업 특성을 반영한 기업육성 정책 차별화 방안 토론회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 토론회는 지식재산(IP) 기반 수익구조, 프로젝트형 제작 방식, 투자·유통 연계 구조 등 콘텐츠산업의 특수성을 반영한 기업육성 정책의 필요성을 점검하고 일반 창업지원 체계와 차별화된 맞춤형 지원 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

김교흥 국회 문화체육관광위원장(더불어민주당 의원). [사진=뉴스핌 DB]

토론회에는 영화, 게임, 영상 등 많은 콘텐츠 기업 관계자들이 참석해 관심을 끌었다.

이날 토론회는 KDI 국제정책대학원 이태준 교수가 좌장을 맡았으며, KDI 한국개발연구원 이진국 선임연구위원과 과학기술정책연구원(STEPI) 김선우 센터장이 발제를 맡았다.

이어 KB인베스트먼트 윤소정 이사, 디스트릭트 이성호 대표, 한국AI실감메타버스콘텐츠협회 임효주 실장, 국회예산정책처 이상준 과장, 문화체육관광부 신용식 과장 등이 토론에 참여해 투자, 기업 현장, 예산, 정책 측면의 개선 과제를 논의했다.

첫 번째 발제에서 이진국 선임연구위원은 콘텐츠산업이 디지털 플랫폼과 스트리밍 확산을 바탕으로 빠르게 성장해 왔으며, 높은 경제적 파급효과와 산업 연계성을 가진 전략산업이라고 설명했다.

또한 콘텐츠기업의 성장이 IP 축적, 디지털 전환, 해외 유통망 확대와 긴밀히 연결돼 있는 만큼, 기존의 기능별·사업별 분절 지원을 넘어 IP·제작·유통·금융·수출을 연계하는 통합적 기업육성체계로의 전환이 필요하다고 제시했다.

두 번째 발제에서 김선우 센터장은 정부의 중소·벤처기업 혁신지원 정책과 TIPS 등 초기 창업기업 지원모델의 성과를 소개하며, 개별 지원사업 중심의 방식만으로는 기업의 실제 성장경로를 충분히 관리하기 어렵다고 진단했다.

이어 콘텐츠기업 정책도 단편적 사업의 집합을 넘어 성장경로 모니터링, 시장 검증 데이터 축적, 투자·회수 정보 연계, 평가 결과의 정책 환류가 가능한 데이터 기반 정책운영체계로 고도화될 필요가 있다고 밝혔다.

이어진 토론에서는 콘텐츠기업이 일반 스타트업과 달리 IP, 팬덤, 글로벌 유통력, 확장 가능성을 핵심 자산으로 보유하고 있다는 점이 강조됐다.

아울러 현행 지원체계가 제작지원 이후의 시장 검증, 수익모델 입증, 투자 연계, 글로벌 확장 단계까지 충분히 연결되지 못하고 있다는 문제의식도 공유됐다. 토론자들은 콘텐츠기업 육성정책이 초기 제작지원 중심에서 나아가 시장 실증, 사업화, 금융 연계, 해외 진출, 성과 환류까지 아우르는 체계로 보완될 필요가 있다고 강조했다.

이와 관련해 최휘영 문화체육관광부 장관은 서면 축사를 통해 "문체부는 콘텐츠산업의 특성을 감안해 차별화된 방식으로 우리 기업들이 글로벌 시장으로 뻗어 나갈 수 있도록 지원 체계를 과감히 혁신하겠다"고 밝혔다.

김 위원장은 "문화·콘텐츠산업의 경쟁력이 곧 국가경쟁력인 시대"라며 "AI와 XR 등 신기술 확산으로 콘텐츠산업의 외연과 가능성이 더욱 커지고 있는 만큼, 기존의 제조업 중심 창업지원 틀에서 탈피하여 콘텐츠기업의 특성을 반영한 정책이 필요하다"고 밝혔다.

이어 김 위원장은 "오징어게임과 케데헌 등 K-콘텐츠가 세계에서 통한다는 걸 확인한 만큼, 이를 지속 확대하는 다음 단계는 콘텐츠 지표를 만드는 것"이라며 "우리가 세계 최초로 지표를 만들어낸다면 전 세계 투자자들이 한국으로 몰려들고, 모든 기준이 한국으로부터 만들어질 것"이라고 말했다. 아울러 "우리 문화 콘텐츠산업이 세계 콘텐츠산업의 기준이 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

seo00@newspim.com