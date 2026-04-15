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김기표 "쌍방울 사건, 국정조사 통해 짜맞추기 수사·조작기소임이 드러나"

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  • 김기표 민주당 대변인이 15일 쌍방울 대북송금 사건 조작기소 실체를 비판했다.
  • 14일 국정조사 청문회에서 국정원 보고서로 리호남 필리핀 부재 사실이 확인됐다.
  • 박상용 검사 녹취록 공개와 증언 거부로 검찰 짜맞추기 수사가 드러났다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당은 전날 국회에서 열린 '윤석열 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사 특별위원회' 청문회에서 쌍방울 대북송금 사건에 대한 짜맞추기 수사와 조작기소의 실체가 드러났다며 검찰을 강하게 비판했다.

김기표 민주당 대변인은 15일 서면브리핑을 통해 "어제 국정조사를 통해 쌍방울 대북송금 사건은 철저히 기획된 짜맞추기 수사였으며, 국가폭력이 총동원된 조작기소임이 만천하에 드러났다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 노은채 전 국가정보원 기획조정실장(왼쪽부터)과 정용환 서울고등검찰청 검사장 직무대리, 이정현 수원고등검찰청 검사장, 서민석 변화사, 이화영 전 경기도 평화부지사가 14일 서울 여의도 국회 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회'에서 열린 청문회에 출석해 질의를 듣고 있다. 2026.04.14 jk31@newspim.com

김 대변인은 "객관적 증거에 명백히 반하는 말 맞추기에만 의존한 조작기소의 민낯이 드러났다"고 꼬집었다.

그는 "진실은 국가 최고 정보기관의 팩트가 명백히 증명하고 있다"며 "어제 출석한 국정원 비밀보고서 작성자는 '당시 리호남은 필리핀에 없었다'고 쐐기를 박았다. 확고한 물증으로 '필리핀 부재'가 확인됐는데도, 오지도 않은 사람에게 돈을 줬다는 검찰의 주장은 황당무계한 소설에 불과하다"고 주장했다.

이어 "더욱 충격적인 것은 이 억지 진술들이 만들어진 과정"이라며 "박상용 검사가 변호인과 방조범 처리를 운운하며 형량 거래를 시도한 녹취록이 낱낱이 공개되었다. 검찰이 선처를 미끼로 진술을 회유하고 오염시킨 실체가 밝혀진 것"이라고 지적했다.

김 대변인은 "심지어 수사 책임자인 박상용 검사는 국민 앞의 증인 선서마저 거부하고 줄행랑을 쳤다"며 "자신들이 만들어낸 진술의 구조를 더는 객관적 검증 앞에 세울 수 없다는 사실에 도망으로 죄를 자백한 것"이라고 했다.

김 대변인은 "명백한 객관적 자료마저 짓뭉갠 채 중범죄자들의 오염된 진술로 이재명 대통령을 엮어보려 했던 정치검찰의 탄압극은 이제 막을 내려야 한다"며 "국민과 국회는 더 이상 이를 용납하지 않을 것"이라고 경고했다.

jeongwon1026@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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