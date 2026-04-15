사천시, 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업 추진

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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시는 미세먼지 저감과 어린이 건강 보호를 위해 '2026년 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 사업'을 추진한다고 15일 밝혔다.

경남 사천시는 2026년 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 사업을 추진한다. 사진은 경남 사천시청 전경[사진=뉴스핌DB]2026.04.15

어린이통학차량 LPG차 전환 지원 사업은 총 사업비 600만 원으로 2대(대당 300만 원)를 지원한다.

해당 사업은 2026년까지만 시행될 예정이며 2027년부터는 전기차 등 무공해차로 지원이 전환될 예정이다.

지원대상은 사천시에 주소지를 둔 경유차를 폐차(수출 및 차령초과 말소는 불가)하고, LPG 신차를 구입해 어린이 통학버스로 신고하는 차량소유자이다.

어린이 통학차량 신청은 15일부터 5월 14일까지 접수하며 사천시청 환경보호과 방문 또는 우편을 통해 신청할 수 있다. 사업 물량이 한정돼 있어 조기 마감될 수 있다.

시 관계자는 "어린이 건강 보호 및 쾌적한 대기환경 조성을 위해 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 사업을 추진할 계획이며 어린이집, 체육시설 등 대상자의 적극적인 참여를 당부드린다"고 말했다.

m25322532@newspim.com