민주당 텃밭 전남의 민낯…경선판 '전화방'·명부장사로 전락

여수 경선 연기·장성·화순 중단...'경선 승리가 곧 당선' 구조가 부른 결과

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 전남도당의 선거관리 체계가 사실상 붕괴 상태에 놓였다는 비판이 고조되고 있다. 전남 각지에서 불법 당원 모집과 경선 여론 조작, 명부 유출 의혹이 잇따라 터져 나오면서다.

'경선 승리가 곧 본선 승리'로 이어지는 텃밭 구조 속에서 숫자 경쟁에 매몰된 당원·경선 문화가 각종 일탈을 낳고 있다는 지적이 나온다.

지난 13일 민주당 전남도당은 여수시장 후보 본경선(당원 50%, 시민 여론조사 50%)을 앞두고 권리당원 140여 명의 인적 사항이 담긴 명부가 외부에 유출된 정황이 확인되면서, 본경선을 연기했다. 이 과정에서 경선 공정성 논란이 불거졌다. 전남도당이 경선 방식 재논의에 들어갔지만, 지역에선 "명부 관리 하나 제대로 못하면서 무슨 공정경선이냐"는 냉소가 이어지고 있다.

전남 장성군 삼계면 한 경로당에서 촬영된 휴대전화. [사진=독자제공]

김영규 여수시장 예비후보는 경선 연기 발표가 있던 당일 오전 기자회견을 열고 "권리당원 명부를 불법적으로 활용한 예비후보의 자격을 박탈해야 한다"며 서영학 후보를 겨냥했다. 그는 서 후보 측이 명부를 조직적으로 이용했다는 의혹을 제기하며 엄정한 조치를 촉구했으며, 이에 대해 서 후보는 "전혀 관련이 없다"고 반박했다.

장성에선 전날 '핸드폰 대리투표' 의혹이 불거졌다. 민주당 장성군수 결선 경선이 치러지던 한 경로당에서 휴대전화 여러 대를 A4용지 위에 올려놓고 ARS 투표를 돕는 장면이 포착되면서 선관위가 선거법 위반 여부 조사에 착수했다. 이에 민주당은 장성군수 경선을 전면 중단했다.

전남도당은 윤리감찰단을 투입해 긴급 감찰에 나섰지만, 지역에선 "경선판이 '전화방'·대리투표 실험장이 됐다"는 비아냥이 쏟아지고 있다.

윤영민 화순군수 예비후보가 15일 오전 전남도의회에서 기자회견을 열고 경선 즉각 중단과 철저한 진상 조사를 촉구하고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.04.15 ej7648@newspim.com

화순에선 군수 경선 과정에서 금품 살포, 명부 유출, 이중투표 유도 논란에 이어 대리투표 정황까지 드러나며 내홍이 극심해지고 있다. 지난 14일 한 면 단위 마을에서 이장이 고령 어르신들의 휴대전화를 수거해 대리투표를 진행한 장면이 주민들에게 목격됐고, 화순경찰서와 선거관리위원회에 고발장이 접수됐다.

이날 오전 윤영민 예비후보는 전남도의회에서 기자회견을 열고 "이는 단순한 일탈이 아니라 민주주의와 선거질서를 무너뜨린 중대한 범죄 행위"라며 경선 즉각 중단과 철저한 진상 조사를 촉구했다. 그는 또 "당 지도부가 이번 사안을 축소하거나 미봉책으로 덮는다면, 당원과 군민의 신뢰는 더 크게 무너질 것"이라며 엄정한 조치를 요구했다.

민주당 전남도당은 당초 이날 밤 전남 지역 7곳 시장·군수 후보 결선 투표 결과를 발표할 예정이었으나 장성군수와 화순군수 경선 결과 발표는 후속 검증 절차로 인해 연기됐다.

연이은 잡음 속에 전남도당 선거관리위원회는 지난 3일 "경선 결과 왜곡과 선거 부정에는 최고 수준 제재를 적용하고, 후보 자격 박탈까지 검토하겠다"며 무관용 방침을 밝혔지만 수년간 누적된 불법 당원 조직과 허술한 명부·여론조사 관리 시스템을 그대로 둔 채, 몇 건의 경고와 경선 중단만으로 신뢰를 회복하기는 어렵다는 회의론이 지배적이다.

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