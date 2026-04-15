임병택 시흥시장 후보 확정…"중단 없는 미래 도시, 모든 에너지 쏟겠다"

AI 핵심 요약beta
- 임병택 경기 시흥시장 예비후보가 15일 더불어민주당 당내 경선에서 최종 선출됐다.
- 임 예비후보는 13일부터 14일까지 진행된 경선 투표에서 이동현 예비후보를 누르고 선정됐다.
- 6월 3일 본선을 앞두고 민선 9기 3선 도전을 위해 본격 활동을 시작했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"각자 지지하는 후보를 위해 열정적으로 뛰신 모든 분께도 위로와 감사"
"원팀 정신으로 하나 되어 승리의 길로 나아가야"
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 임병택 경기 시흥시장 예비후보가 더불어민주당 시흥시장 최종 후보로 확정되며 민선 9기 3선 도전을 위한 본선에 진출했다.
임 예비후보는 지난 13일부터 14일까지 진행된 당내 경선 투표에서 이동현 예비후보를 누르고 시흥시장 후보로 최종 선출됐다고 15일 밝혔다.
실제로 임 예비후보는 지난 11일 선거사무소 '시민 방문의 날' 행사에서 추미애 국회의원과 문정복 최고위원의 전폭적인 격려 방문을 끌어내며 당심과 민심을 동시에 공략했다. 당시 중진 및 지도부의 방문은 '이재명·추미애와 함께 시흥을 완성할 적임자'라는 임 후보의 프레임에 강력한 확신을 심어주며 경선 승리의 결정적 발판이 되었다는 평가다.
후보 확정 직후 임 예비후보는 "시민 한 분 한 분이 얼마나 소중한 분들인지 다시금 깊이 깨닫게 된 시간이었다"며 "보내주신 성원과 믿음에 보답하기 위해 더 낮은 자세로 노력하고 잘하겠다"고 소회를 밝혔다.
이어 경선을 함께 치른 이동현 후보에 대해서도 "선전하신 이동현 후보님께 진심으로 죄송한 마음과 위로를 전한다"며 "선거라는 과정에서 피치 못할 결과가 있었지만, 후보님의 건승과 더 좋은 정치를 응원하겠다"고 예우를 갖췄다.
특별히 임 예비후보는 이번 경선 과정에서 든든한 버팀목이 되어준 김진경 의장(경기도의회)에 대해 "큰 마음으로 함께해주신 덕분이다. 그 귀한 뜻을 절대 잊지 않겠다"며 깊은 감사의 뜻을 남겼다. 또한 "각자 지지하는 후보를 위해 열정적으로 뛰신 모든 분께도 위로와 감사의 말씀을 드리며, 이제는 모두가 하나 되어 승리의 길로 나아가야 한다"고 '원팀' 정신을 거듭 강조했다.
임 예비후보는 이제 시선을 6월 3일 본선으로 돌리고 있다. 그는 "이제 새로운 시작이다. '친시민 임병택'이라는 이름으로 시민의 곁에서 시흥시의 확실한 발전을 꼭 이루어내겠다"며 "중단 없는 시흥의 도약을 위해 본선 승리의 그날까지 모든 에너지를 쏟아붓겠다"고 결연한 의지를 다졌다.
1141world@newspim.com