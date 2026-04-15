임병택 시흥시장 후보 확정…"중단 없는 미래 도시, 모든 에너지 쏟겠다"

"보내주신 성원과 믿음에 보답하기 위해 더 낮은 자세로 노력할 것"

"각자 지지하는 후보를 위해 열정적으로 뛰신 모든 분께도 위로와 감사"

"원팀 정신으로 하나 되어 승리의 길로 나아가야"

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 임병택 경기 시흥시장 예비후보가 더불어민주당 시흥시장 최종 후보로 확정되며 민선 9기 3선 도전을 위한 본선에 진출했다.

더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프]

임 예비후보는 지난 13일부터 14일까지 진행된 당내 경선 투표에서 이동현 예비후보를 누르고 시흥시장 후보로 최종 선출됐다고 15일 밝혔다.

실제로 임 예비후보는 지난 11일 선거사무소 '시민 방문의 날' 행사에서 추미애 국회의원과 문정복 최고위원의 전폭적인 격려 방문을 끌어내며 당심과 민심을 동시에 공략했다. 당시 중진 및 지도부의 방문은 '이재명·추미애와 함께 시흥을 완성할 적임자'라는 임 후보의 프레임에 강력한 확신을 심어주며 경선 승리의 결정적 발판이 되었다는 평가다.

후보 확정 직후 임 예비후보는 "시민 한 분 한 분이 얼마나 소중한 분들인지 다시금 깊이 깨닫게 된 시간이었다"며 "보내주신 성원과 믿음에 보답하기 위해 더 낮은 자세로 노력하고 잘하겠다"고 소회를 밝혔다.

이어 경선을 함께 치른 이동현 후보에 대해서도 "선전하신 이동현 후보님께 진심으로 죄송한 마음과 위로를 전한다"며 "선거라는 과정에서 피치 못할 결과가 있었지만, 후보님의 건승과 더 좋은 정치를 응원하겠다"고 예우를 갖췄다.

특별히 임 예비후보는 이번 경선 과정에서 든든한 버팀목이 되어준 김진경 의장(경기도의회)에 대해 "큰 마음으로 함께해주신 덕분이다. 그 귀한 뜻을 절대 잊지 않겠다"며 깊은 감사의 뜻을 남겼다. 또한 "각자 지지하는 후보를 위해 열정적으로 뛰신 모든 분께도 위로와 감사의 말씀을 드리며, 이제는 모두가 하나 되어 승리의 길로 나아가야 한다"고 '원팀' 정신을 거듭 강조했다.

더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프]

임 예비후보는 이제 시선을 6월 3일 본선으로 돌리고 있다. 그는 "이제 새로운 시작이다. '친시민 임병택'이라는 이름으로 시민의 곁에서 시흥시의 확실한 발전을 꼭 이루어내겠다"며 "중단 없는 시흥의 도약을 위해 본선 승리의 그날까지 모든 에너지를 쏟아붓겠다"고 결연한 의지를 다졌다.

1141world@newspim.com