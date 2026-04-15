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생거진천문화재단, '무장애 문화향유 활성화 사업' 충북 유일 선정

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  • 생거진천문화재단이 15일 'G선의 하모니, 모두의 공연장'이 무장애 사업에 충북 유일 선정돼 국비 8000만 원 지원받는다고 밝혔다.
  • 사업은 장애·비장애인·다문화가정이 제약 없이 문화예술 향유하도록 무장애 환경 강화에 목적 둔다.
  • 공연은 10월 23~24일 진천예술의전당에서 G음 기반 힐링 콘서트로 열리며 무장애 콘텐츠 확대 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국비 8000만 원 확보…10월 'G선의 하모니, 모두의 공연장' 선보여

[진천=뉴스핌] 백운학 기자 =생거진천문화재단(대표이사 박충서)은 자체 기획 공연 'G선의 하모니, 모두의 공연장'이 문화체육관광부와 한국장애인문화예술원이 주관하는 '2026년 무장애 문화향유 활성화 지원사업' 공모에 충북에서 유일하게 최종 선정돼 국비 8000만 원을 지원받는다고 15일 밝혔다.

이번 사업은 문화시설과 공간, 콘텐츠, 정보 전반의 무장애 환경을 강화해 장애·비장애인과 다문화가정 모두가 제약 없이 문화예술을 향유할 수 있도록 하는 데 목적이 있다.

생거진천문화재단 기획 공연 모습. [사진=진천군] 2026.04.15 baek3413@newspim.com

재단은 준공을 앞둔 진천예술의전당이 물리적·정보적 무장애 환경을 갖추는 데 더해, 공연 콘텐츠 측면에서도 '모두의 공연장'을 구현하고자 이번 사업을 기획했다.

'G선의 하모니, 모두의 공연장'은 인간이 편안함을 느끼는 G음(196Hz)의 특성과 바흐 'G선상의 아리아'를 기반으로 한 몰입형 무장애 힐링 콘서트로, 장애·비장애인과 다문화가정이 함께 참여하고 즐길 수 있도록 구성된다.

공연은 오는 10월 23일과 24일 진천예술의전당에서 개최될 예정이며, 개관 이후 첫 무장애 기획 공연으로 선보인다.

재단은 이를 시작으로 무장애 공연 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

박충서 대표이사는 "진천예술의전당이 단순한 무장애 시설을 넘어, 누구나 함께 향유할 수 있는 공연 콘텐츠를 갖춘 공간으로 운영되도록 이번 사업을 기획했다"며 "앞으로도 무장애 문화예술의 모범 사례를 만들어 나가겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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