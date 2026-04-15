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[현장 포커스] 손아섭 두산 이적한 날 홈런포 쾅! 영입 효과 톡톡

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  • 두산이 14일 손아섭을 한화에서 트레이드 영입했다.
  • 손아섭이 SSG전 2번 지명타자로 출전해 홈런 포함 맹타를 휘둘렀다.
  • 두산 타선이 폭발해 11-3 대승하고 2연패를 끊었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

두산, 14일 손아섭 영입하자마자 지명타자, 2번 타자로 선발
손아섭 효과로 두산 SSG전서 장단 13안타로 대승

[인천=뉴스핌] 유다연 기자=손아섭이 한화를 떠나 두산 유니폼을 입자마자 대폭발했다. 그간의 설움을 날려버리듯 홈런까지 터트린 손아섭 덕분에 두산 타선도 불타올랐다. 

두산은 14일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 경기에서 11-3으로 승리했다. 모처럼 터진 타선 덕분에 2연패도 끊었다. 

[서울=뉴스핌] 두산으로 이적한 손아섭이 14일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 2026 KBO리그 정규시즌 경기 후 수훈선수로 선정됐다. 경기 후 기자들과 인터뷰 하는 모습. [사진=두산 베어스] 2026.04.14 willowdy@newspim.com

이날 경기 전 두산은 한화에 좌완 불펜 이교훈과 1억 5000만원을 내주고 손아섭을 데려오는 트레이드를 발표했다. 개막 시리즈 이후로 계속 한화 2군에서 몸을 만들던 손아섭은 트레이드 소식을 듣고 바로 이날 경기가 열리는 인천으로 올라왔다. 선수단과 미팅도 마쳤고, 이후 여느 원정 선수들처럼 타격 연습에 들어갔다.

이날 두산은 박찬호(유격수)-손아섭(지명타자)-박준순(2루수)-양의지(포수)-다즈 카메론(우익수)-안재석(3루수)-양석환(1루수)-김민석(좌익수)-정수빈(중견수)의 라인업을 꾸렸다. 손아섭이 이적하자마자 지명타자, 2번 타자로 선발 라인업에 이름을 올렸다.

직전까지 2군에 있던 손아섭을 바로 선발로 과감하게 기용한 두산 김원형 감독은 "선수들과 호흡하고 경기를 치르면서 빠르게 자기 감각을 찾는 게 좋다고 판단했다"며 "이전에도 그 타순에서 경기를 했으니 익숙할 것이라 생각해 타격 파트와 상의해 2번으로 정했다. 수비는 나갈 상황이 오면 내보낼 것"이라고 설명했다.

두산은 이날 경기 전까지 올 시즌 리그 전체 타율(0.230), 안타(101) 등 타격 지표에서 최하위에 자리했다. 그런 만큼 KBO리그 통산 최다 안타 기록(2618개)을 보유한 손아섭이 타선에 활기를 불어 넣어야 했다. 김 감독은 "현재 우리 팀 타격이 좋지 않은 상황이다. 손아섭이 타격에 큰 재능이 있는 선수이기 때문에 베테랑으로서 팀 분위기를 이끌어줬으면 한다"고 말했다.

[서울=뉴스핌]두산 베테랑 손아섭, 양의지가 14일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 경기에서 11-3대승 후 팬들에게 인사하기 위해 도열하고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.04.14 willowdy@newspim.com

김 감독의 바람은 이뤄졌다. 1회부터 박찬호 내야안타, 손아섭 볼넷으로 득점 기회가 나왔을 때 양의지가 놓치지 않고 희생타로 먼저 점수를 냈다. 3회 박찬호의 홈런, 손아섭의 눈과 발로 만든 점수에 양의지의 부활을 알리는 홈런포까지 나와 5-2까지 달아났다.

이후 4회에는 손아섭이 홈런포까지 작렬했다. 올 시즌 1호다. 이후 카메론까지 홈런을 터트리며 점수가 10-2까지 벌어졌다. 안타도 두 자릿수를 이후 9회에도 점수를 추가한 두산은 11-3으로 대승을 거뒀다.

손아섭뿐만 아니라 다른 두산 타선이 살아난 것도 고무적이다. 특히 4번 타순에서 타율 0.136으로 아쉬운 타격을 보여주던 양의지가 이날 2타수 1안타(1홈런) 1볼넷 3타점 2득점을 기록하며 부활했다. 

이날 승리 후 김 감독은 "손아섭이 트레이드 첫날부터 선발 라인업에서 최고의 활약을 펼쳤다"며 "첫 두 타석에서 좋은 선구안으로 찬스를 살려줬다면 세 번째 타석에선 결정적인 홈런을 때렸다"고 칭찬했다.

willowdy@newspim.com

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