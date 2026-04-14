나주시, 기록적 폭우에도 인명피해 '0'…선제 대응 빛났다

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민관군 협력 통한 재난 대응 우수사례 발표

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 나주시가 지난해 기록적 폭우 속에서도 인명피해 없이 재난을 극복한 사례를 공유하며 '안전도시 나주'의 위상을 확인했다.

나주시는 전라남도 주관 '여름철 자연재난 대응 강화 간담회'에서 '2025년 극한호우 극복을 통한 체계적 대응 사례'를 발표했다고 14일 밝혔다.

여름철 자연재난 대응 강화 간담회. [사진=나주시] 2026.04.14 ej7648@newspim.com

이번 간담회는 여름철 집중호우에 대비해 지역별 대응 역량을 점검하기 위해 마련됐다.

지난해 7월 16일부터 19일까지 이어진 폭우는 누적 강수량 542.2㎜를 기록하며 전례 없는 극한 호우로 분류됐다.

나주시는 당시 비상대응 3단계를 조기에 발령하고 둔치주차장 및 하천 위험지역을 즉시 통제하는 한편, 산사태 우려 지역 주민을 사전 대피시키는 조치를 시행했다. 그 결과 인명피해는 '제로'로 기록됐다.

현장 대응 성과로는 효심요양원 입소자 전원 선제 대피 및 민관군 협력에 따른 농경지 조기 복구 사례가 꼽힌다. 시는 지난해 행정안전부 재난관리평가에서 우수기관으로 선정되는 등 재난 대응 능력을 공식적으로 인정받았다.

나주시는 이번 발표를 통해 재난 대응 역량 강화를 위한 4대 핵심과제를 제시했다. 주요 과제는 ▲자연재해 위험개선지구 조기 정비▲하천 정비 지속 추진▲스마트 재난대응체계 구축▲재해취약계층 맞춤형 대피체계 마련 등이다.

임창호 나주시 안전재난과장은 "기록적 호우 속에서도 인명피해를 막을 수 있었던 것은 사전 대비와 유관기관·시민의 협력 덕분"이라며 "재난 대응 체계를 지속 강화해 시민의 생명과 재산을 지키겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com