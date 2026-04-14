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임태희 교육감 "세월호 12주기, 잊지 않고 실천으로 답할 것"

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  • 임태희 경기도교육감이 14일 안산 단원고 기억교실을 찾아 세월호 참사 희생자들을 추모했다.
  • 방문단은 추모 영상 시청과 묵념 후 261송이의 국화를 헌화하며 참사의 아픔을 함께했다.
  • 도교육청은 기관 명칭을 생명안전교육원으로 변경해 실천적 추모와 안전 교육을 강화하겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

14일 '단원고 4.16 기억교실' 방문... 261송이 국화 헌화하며 희생자 기려

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 세월호 참사 12주기를 맞아 임태희 경기도교육감이 안산 '단원고 4.16 기억교실'을 찾아 희생자들을 추모하고, 경기교육 현장의 철저한 생명 안전 의식 확산을 다짐했다.

안산 '단원고 4.16 기억교실'을 찾아 희생자들을 추모하고 경기교육 현장의 철저한 생명 안전 의식 확산을 다짐했다. [사진= 경기도교육청]

경기도교육청은 참사 12주기를 이틀 앞둔 14일, 임 교육감과 도교육청 직원들이 안산 4.16생명안전교육원 기억관을 방문해 추모 행사를 가졌다고 밝혔다.

이날 방문단은 추모 영상을 시청한 뒤 묵념을 통해 희생자들의 넋을 기렸다. 이어 기억교실 내부를 돌며 학생과 교사들의 책상 위에 총 261송이의 국화를 일일이 헌화하며 참사의 아픔을 함께 나눴다.

임태희 교육감은 전자 방명록에 "사랑하는 단원의 별, 늘 기억하겠습니다"라는 글을 남기며 유가족들에게 깊은 위로를 전했다.[사진= 경기도교육청]

임 교육감은 전자 방명록에 "사랑하는 단원의 별, 늘 기억하겠습니다"라는 글을 남기며 유가족들에게 깊은 위로를 전했다. 그는 특히 과거 '민주시민교육원'이었던 기관 명칭을 '생명안전교육원'으로 변경한 점을 언급하며 "'잊지 않겠다'는 약속은 말이 아닌 실천으로 이어져야 하기 때문"이라고 그 배경을 강조했다.

임 교육감은 "이곳 4.16생명안전교육원은 아픈 기억을 넘어 우리 학생들의 내일을 지키는 울타리가 될 것"이라며 "슬픔에만 머무르지 않고, 학생들의 생명과 안전을 지켜내는 생생한 교육의 장으로 만들겠다"고 밝혔다.

도교육청은 오는 16일까지를 추모 기간으로 정하고 추모 분위기를 이어간다. 현재 남부청사와 북부청사는 물론 지난 1일 개관한 조원청사 1층 미디어월에서도 추모 영상을 송출하고 있다. 청사를 방문하는 전 직원과 도민들이 세월호의 교훈을 되새길 수 있도록 하기 위함이다.

청사를 방문하는 전 직원과 도민들이 세월호의 교훈을 되새길 수 있도록 하기 위함이다. [사진= 경기도교육청]

도교육청 관계자는 "이번 12주기 추모 행사는 경기교육가족 모두가 생명의 소중함을 다시 한번 가슴에 새기는 계기가 될 것"이라며 "단순한 추념을 넘어 교육 현장에서 실질적인 안전 시스템이 안착될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com 

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