뉴욕증시, 스페이스X·알파벳 급락 속 혼조…나스닥 1.32%↓

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스페이스X, 16% 넘게 급락 마감

미·이란 합의 따른 유가 하락 효과 희석

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 22일(현지시간) 혼조세로 마감했다. 인공지능(AI) 인프라 투자에 대한 우려가 빅테크 전반을 짓누른 가운데, 스페이스X와 알파벳은 급락했다. 미국과 이란의 평화협상 진전이라는 호재는 빛이 바랬다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 148.01포인트(0.29%) 오른 5만1712.71에 마감했다. 반면 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 27.79포인트(0.37%) 내린 7472.79, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 351.33포인트(1.32%) 하락한 2만6166.60을 각각 나타냈다.

약세는 대형 기술주에 집중됐다. AI 인프라에 막대한 자본을 쏟아붓는 '하이퍼스케일러'들이 그 지출을 정당화할 만한 수익을 아직 보여주지 못한다는 우려가 다시 부각된 탓이다.

알파벳은 이날 장중 7% 넘게 빠지며 지난해 5월 이후 최악의 하루를 보낸 끝에 5.02% 하락 마감했다. 구글 딥마인드의 노벨상 수상자 존 점퍼 부사장이 앤스로픽으로 떠난다는 소식은 알파벳의 주가를 떨어뜨렸다.

스페이스X는 사흘째 내림세를 이어갔다. 지난 12일 사상 최대 규모의 기업공개(IPO) 이후 펼친 랠리는 일단 중단된 모습이다. 스페이스X는 이날 16.43% 급락 마감했다.

리플렉시비티의 주세페 세테는 "시장이 극도로 고평가돼 있다"며 "스페이스X에서 상당한 평가이익을 쥔 일부가 단기 차익 실현에 나설 수 있다"고 말했다.

이 밖에도 아마존은 4.75% 떨어졌고 메타와 마이크로소프트도 각각 2.32%, 3.18% 하락했다.

밀러 타박의 매트 말리는 "하이퍼스케일러들이 막대한 AI 지출에도 극도로 낮은 투자수익률을 거두고 있다는 점이 가장 두드러진 문제"라며 "기업들이 서로 투자하고 서로의 제품을 사주기로 약속하는 '순환 투자' 우려도 크다"고 지적했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.23 mj72284@newspim.com

◆ 반도체는 강세…마이크론 사상 최고

반면 반도체주는 올랐다. 필라델피아 반도체 지수는 1% 오르며 사상 최고치를 새로 썼다. 마이크론은 6.82% 급등해 사상 최고가를 기록했다. 마이크론은 차세대 AI 인프라를 확장하기 위한 앤스로픽과의 전략적 계약도 발표했다. 24일 마이크론의 분기 실적이 랠리의 다음 시험대가 될 전망이다. 이 회사 주가는 올해 들어 300% 이상 올랐다. 샌디스크도 4.07% 뛰었다.

압터스 캐피털의 데이비드 와그너 주식 부문 대표는 "이 시장에는 메모리·D램처럼 '수표를 받는 쪽'과 '수표를 써주는 쪽'이 구분된다"며 "수표를 써주는 하이퍼스케일러들이 올해 대부분 부진했다"고 분석했다.

업종별로는 커뮤니케이션 서비스가 3.83% 내렸으며 임의 소비재도 2.33% 밀렸다. 반면 부동산과 에너지는 각각 1.38%, 1.24% 전진했다.

유가는 미국과 이란이 60일 내 최종 합의를 향한 로드맵에 합의했다는 소식과 미국의 이란산 원유 제재 해제에 하락했다.

투자자들은 오는 25일 발표되는 개인소비지출(PCE) 물가에 관심을 두고 있다. 연방준비제도(Fed)가 인플레이션 지표로 주목하는 이 수치가 예상보다 강하면 매파적 연준 전망이 강화될 수 있다.

이날 뱅크오브아메리카(BofA) 글로벌 리서치는 연준이 올해 9월부터 연말까지 총 75bp(1bp=0.01%포인트(%p))의 금리 인상에 나설 것으로 전망했다. 시카고상업거래소(CME) 그룹의 페드워치에 따르면 연방금리 시장 참가자들은 연준이 오는 9월 기준금리 인상에 나설 가능성에 무게를 두고 있다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 5.37% 오른 17.28을 가리켰다.

mj72284@newspim.com