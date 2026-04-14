수원시 '고향사랑기부제' 기부자 제공 답례품 공급 업체 공개 모집

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수원시 사업장 둔 업체...농축수산물, 가공식품, 생활용품(공산품, 공예품), 관광서비스(체험권), 지역상품권 분야

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 '고향사랑기부제' 기부자에게 제공하는 답례품을 공급할 업체를 공개 모집한다고 14일 밝혔다.

공개 모집 포스터. [사진=수원시]

수원시는 우수한 지역 상품과 서비스를 답례품을 발굴해 기부자의 선택 폭을 넓히고 소상공인의 판로 확대를 지원하기 위해 공모를 추진한다.

수원시에 사업장을 둔 업체가 신청할 수 있고 ▲농축수산물▲가공식품▲생활용품(공산품, 공예품) ▲관광서비스(체험권) ▲지역상품권 분야에서 답례품을 생산·공급할 수 있어야 한다.

또 ▲수원시에서 생산·제조한 물▲수원에서만 사용할 수 있는 상품권▲공공기관의 창업·육성 지원 또는 공식 인증을 받은 물품▲수원의 명칭·캐릭터·자연·역사 등을 반영한 물품·서비스 등을 답례품으로 신청할 수 있다. 공모에 참여할 업체는 4월 27~29일 수원시청 자치분권과에 방문해 신청해야 한다.

수원시 답례품선정위원회가 지역 연계성, 상품 우수성, 운영 역량 등을 종합적으로 평가해 공급업체를 선정할 계획이다. 선정된 답례품은 고향사랑이(e)음을 통해 수원특례시 고향사랑기부제 답례품으로 제공된다. 현재 27개 업체가 65개 답례품을 운영하고 있다.

수원시 관계자는 "고향사랑기부제 답례품은 수원특례시의 매력과 가치를 전국에 알리는 중요한 매개체"라며 "수원의 특색과 경쟁력을 담은 우수한 답례품을 적극적으로 발굴해 기부자의 만족도를 높이고, 지역경제 활성화에도 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com