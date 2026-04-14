"성수동 점령한 꿈돌이"…대전 빵·캐릭터, 서울 MZ 공략 나섰다

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전의 대표 캐릭터 '꿈돌이'와 로컬 베이커리가 서울 성수동에 상륙한다.

대전관광공사는 오는 20일부터 26일까지 무신사가 운영하는 라이프스타일 편집숍 29CM와 협업해 성수동 '이구홈 성수 2'에서 팝업스토어를 연다고 14일 밝혔다.

대전관광공사는 오는 20일부터 26일까지 성수동 '이구홈 성수 2'에서 팝업스토어를 연다. [사진=대전관광공사] 2026.04.14 gyun507@newspim.com

이번 팝업은 '빵티칸'으로 불리는 대전의 도시 이미지를 서울 MZ세대에 각인시키기 위한 프로젝트로 꿈돌이를 현대적으로 재해석한 '꿈씨패밀리'와 대전 대표 베이커리를 한데 묶은 것이 특징이다.

행사 기간 매장은 꿈돌이 가족을 테마로 한 그래픽과 일러스트로 꾸며지며 인형·키링·마그넷 등 다양한 캐릭터 굿즈가 전면에 배치된다. 단순 전시를 넘어 '대전 감성'을 체험형 공간으로 구현했다는 점에서 주목된다.

특히 사전 구매 이벤트도 눈길을 끈다. 이달 13일부터 19일까지 29CM 앱을 통해 대전 로컬 베이커리 상품을 구매한 뒤 현장에서 수령하는 고객에게는, 지난해 '대전 빵축제'에서 품절 대란을 일으켰던 '빵 가방'을 모티브로 한 한정 쇼핑백이 제공된다.

이번 행사에는 몽심, 하레하레, 콜드버터베이크샵, 페로니코 산도 등 대전을 대표하는 베이커리 4곳이 참여해 인기 메뉴를 선보인다.

대전관광공사 관계자는 "성수동이라는 트렌드 중심지에서 꿈돌이와 대전 로컬 브랜드를 직접 소개하는 의미 있는 기회"라며 "대전을 '가고 싶은 도시'로 인식시키는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 자세한 행사 정보는 29CM 앱과 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

gyun507@newspim.com