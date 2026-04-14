2026 안성맞춤 진로박람회 개최…정답 대신 경험 제공

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시와 경기도안성교육지원청이 공동 주관한 '2026 안성맞춤 진로박람회'가 14일 안성맞춤아트홀에서 지역 내 학생들이 참여한 가운데 개최됐다.

이번 박람회는 학교별 사전 수요를 반영해 52개 맞춤형 체험 프로그램을 통해 청소년들이 자기주도적으로 미래를 설계할 수 있는 실질적 기회를 제공해 주기 위해 마련됐다.

학생들이 진로체험 프로그램에 참여하고 있다[사진=안성시]

이날 행사장에서는 전공 체험, 직업 실습, 지역 기업인 특강 등 다채로운 세션이 진행됐고 학생들의 주도적 참여로 활기를 띠었다.

특히 캠핑이너스(주), (주)삼양컴텍 등 안성 지역 기업인들이 직접 강연자로 나선 진로 특강은 산업 현장의 생생한 경험을 전달해 학생 만족도를 크게 높였다.

또한 지역 내 4개 대학을 비롯해 경기안성뮤직플랫폼, 안성맞춤미디어센터, 육군 등 다양한 지역 자원이 참여하며 민·관·학 협력을 구축했다.

시 관계자는 "이번 박람회는 청소년들의 진로 고민을 실제 경험으로 연결하는 데 큰 의미가 있었다"며 "앞으로도 학생들이 지역 안에서 꿈을 찾고 성장할 수 있도록 내실 있는 진로 교육 환경을 조성하겠다"고 말했다.

lsg0025@newspim.com