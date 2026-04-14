평택소방서, '119청소년단' 신규 단원 모집… 미래 안전지킴이 양성

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택소방서눈 청소년들의 안전의식 향상과 미래 재난 대응 인재 양성을 위해 '119청소년단' 신규 단원을 모집한다고 14일 밝혔다.

'119청소년단'은 청소년들이 소방안전 교육과 체험활동에 참여하며 재난 대응 역량을 키우고 일상 속 안전문화를 확산시키기 위해 구성된 단체다.

평택소방서 '119청소년단' 신규 단원 모집 안내 홍보물[사진=평택소방서]

단원들은 화재 예방 교육, 응급처치 및 심폐소생술(CPR) 실습, 소방서 견학, 안전 캠페인 등 실질적인 활동에 참여하게 된다. 모집 대상은 평택시 관내 초·중·고등학생 및 대학생으로 안전에 관심 있고 적극적인 참여 의지를 가진 청소년이면 누구나 지원 가능하다.

특히 단체 활동으로 협동심과 책임감을 기를 수 있으며, 안전 분야 진로를 희망하는 학생들에게 유익한 경험이 될 전망이다. 모집 기간과 세부 신청 방법은 평택소방서 홈페이지 '알림마당-최신소식'에서 확인할 수 있다.

최덕호 평택소방서장은 "119청소년단은 위기 상황에서 스스로를 보호하고 타인을 도울 역량을 키우는 소중한 기회"라며 "지역 청소년들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 밝혔다.

krg0404@newspim.com